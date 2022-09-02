Рота росіян, яка втекла з Херсону у Крим, вивезла вкрадене майно в 5 тентованих вантажівках
Рота російських мародерів-окупантів, яка воювала у Херсоні і втекла у Крим, вивезла вкрадене майно українців у 5 тентованих вантажівках
Про це повідомляють у звіті Генштабу ЗСУ.
Південнобузький напрямок
Росіяни вдарили по районах населених пунктів Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка.
Збройні Сили України успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіного.
Рота росіян, яка базувалася у спортивному клубі “Загублений світ”, покинула Херсон та вивезла у Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.
"У районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень", - йдеться у звіті ЗСУ.
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