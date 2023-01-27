Розгляд апеляції у справі відсторонення від посади мера Чернігова Атрошенка перенесли на 1 лютого

Про це повідомила з зали суду кореспондентка Еспресо Уляна Грищук

У Львівському апеляційному суді сьогодні, 27 січня, розглядали апеляцію на рішення Яворівського районного суду Львівської області. 7 грудня 2022 року цей суд на рік заборонив меру Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду нібито за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини міського голови.

Прокурор заявив про розбіжності в документах справи. Йдеться про те, що водій Владислава Атрошенка їхав у службове відрядження за кордон автомобілем Tesla, утім в документах вказаний службовий автомобіль Toyota. Натомість Владислав Атрошенко заявив, що не змушував водія відвозити автівку за кордон. Це була ініціатива самого водія. А свою сімейну автівку Tesla хотів обміняти на службову Toyota. Нею дружина Атрошенка виїхала за кордон на початку повномасштабного вторгнення.

Відтак розгляд апеляції перенесли на 1 лютого.

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Підтримати Атрошенка у Львів приїхали члени Асоціації міст України, зокрема мер Києва Віталій Кличко, міський голова Львова Андрій Садовий. Також у суді були присутні чернігівські чиновники.

Андрій Садовий написав, що до Львова загалом приїхали близько 30 мерів великих і малих міст, щоб підтримати Владислава Атрошенка.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заперечує вирок суду першої інстанції щодо відсторонення його від посади очільника міста.

19 червня 2022 року співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".

2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

3 липня тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.

7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.

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