Про це він заявив у етері Еспресо.

"Насправді, це дуже примітивна історія. Я вважаю, що це помста за те, що я свого часу не погодився з меморандумом, який фіксував ціну на енергоносії, тепло. Сама формула ставила Чернігів у ситуацію, коли він втрачав значно більше коштів на компенсацію різниці в тарифах, адже він розташований на півночі", - наголосив посадовець.

Ще однією причиною свого відсторонення Владислав Атрошенко назвав співпрацю своєї партії "Рідний дім" і партії "УДАР", заснованої мером Києва Віталієм Кличком.

19 червня, співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".

2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

3 липня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.

7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.

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