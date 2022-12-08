"Помста за незгоду з меморандумом про фіксацію цін на тепло та співпрацю з Кличком": мер Чернігова Атрошенко про своє відсторонення з посади
Мер Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що його відсторонили з посади не через вивезення дружини за кордон на службовому авто, а щоб помститися
Про це він заявив у етері Еспресо.
"Насправді, це дуже примітивна історія. Я вважаю, що це помста за те, що я свого часу не погодився з меморандумом, який фіксував ціну на енергоносії, тепло. Сама формула ставила Чернігів у ситуацію, коли він втрачав значно більше коштів на компенсацію різниці в тарифах, адже він розташований на півночі", - наголосив посадовець.
Ще однією причиною свого відсторонення Владислав Атрошенко назвав співпрацю своєї партії "Рідний дім" і партії "УДАР", заснованої мером Києва Віталієм Кличком.
- 19 червня, співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".
- 2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.
- 3 липня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.
- 7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.
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