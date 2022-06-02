Про це інформують на сайті Офісу генерального прокурора.

З 24 лютого по 31 березня цього року військові нацгвардії РФ під час тимчасової окупації Бучі займалися мародерством місцевого населення. Заради наживи російські загарбники забирали майно українців, яке використовувала не у військових цілях. З цінностей, які забирали рашисти були спідня білизна, одяг, побутова техніка та інше.

Після звільнення Київщини російські окупанти відступили в Білорусь. Награбоване в Україні пересилали своїм родичам з м. Мозир поштою.

За розкрадання приватного майна населення Бучанської міської територіальної громади Київської області повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни 10 військовослужбовцям РФ (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нині вирішують оголосити підозрюваних у міжнародний розшук.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині завершується збір та ексгумація тіл загиблих під час тимчасової російської окупації, уже виявили 412 тіл. Раніше повідомляли, що Путін присвоїв почесне звання бригаді, частини якої коїли військові злочини у Бучі. Прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

У Маріуполі російські окупаційні війська займаються мародерством не лише цінностей мешканців, а й реліктів мистецтва та культури з музеїв міста.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb