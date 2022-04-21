Про це повідомляє Державний комітет національної безпеки Киргизії.

Силовики закликали організації з прокату карнавальних костюмів не здавати на прокат карнавальну форму з символом Z. Жителів країни також попередили про неприпустимість використання цього знака.

Йдеться про так званій ході "Безсмертний полк", який проводиться в Росії і низці пострадянських країн 9 травня на честь дня Перемоги у Другій світовій війні.

У силовому відомстві наголосили, що символ Z розпалює міжнаціональну ворожнечу і пообіцяли притягати порушників до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, 18 квітня під Москвою відбулася репетиція параду до 9 травня, літаки сформували у небі рашистську свастику Z.

Естонія скасувала візи особам з рашистськими знаками V і Z.

У Молдові заборонили символи російської агресії та військових злочинів: георгіївську стрічку й знаки Z і V.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb