Розпалює міжнаціональну ворожнечу. У Киргизії штрафуватимуть за рашистський символ Z
Органи національної безпеки Киргизії закликали жителів країни відмовитися від використання символу Z. Він розпалює міжнаціональну ворожнечу і пригрозили штрафами
Про це повідомляє Державний комітет національної безпеки Киргизії.
Силовики закликали організації з прокату карнавальних костюмів не здавати на прокат карнавальну форму з символом Z. Жителів країни також попередили про неприпустимість використання цього знака.
Йдеться про так званій ході "Безсмертний полк", який проводиться в Росії і низці пострадянських країн 9 травня на честь дня Перемоги у Другій світовій війні.
У силовому відомстві наголосили, що символ Z розпалює міжнаціональну ворожнечу і пообіцяли притягати порушників до адміністративної відповідальності.
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