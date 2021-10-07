Розробники COVID-вакцини Pfizer подали заявку на дозвіл щепити дітей віком від 5 років

Про це повідомила пресслужба Pfizer y Twitter.

"Ми і Biontech Group офіційно відправили в FDA наш запит на отримання дозволу на використання в екстрених випадках (EUA) нашої вакцини від COVID-19 для дітей від 5 до 12 років", - заявили в компанії.



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У вересні компанії направили FDA результати випробувань вакцини на дітях від 5 до 11 років

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx — Pfizer Inc. (@pfizer) October 7, 2021