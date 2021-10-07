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Розробники COVID-вакцини Pfizer подали заявку на дозвіл щепити дітей віком від 5 років

7 жовтня, 2021 четвер
16:00
Коронавірус Pfizer вакцина

Компанії Pfizer і BioNTech направили запит на дозвіл застосовувати свою вакцини від COVID-19 для дітей від 5 років Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA)

Про це повідомила пресслужба Pfizer y Twitter.

"Ми і Biontech Group офіційно відправили в FDA наш запит на отримання дозволу на використання в екстрених випадках (EUA) нашої вакцини від COVID-19 для дітей від 5 до 12 років", - заявили в компанії.

Читайте також: Pfizer у рамках дослідження планує вакцинувати від COVID-19 все населення міста у Бразилії

У вересні компанії направили FDA результати випробувань вакцини на дітях від 5 до 11 років

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Світ
вакцина
США
Pfizer
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