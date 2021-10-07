Розробники COVID-вакцини Pfizer подали заявку на дозвіл щепити дітей віком від 5 років
Компанії Pfizer і BioNTech направили запит на дозвіл застосовувати свою вакцини від COVID-19 для дітей від 5 років Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA)
Про це повідомила пресслужба Pfizer y Twitter.
"Ми і Biontech Group офіційно відправили в FDA наш запит на отримання дозволу на використання в екстрених випадках (EUA) нашої вакцини від COVID-19 для дітей від 5 до 12 років", - заявили в компанії.
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У вересні компанії направили FDA результати випробувань вакцини на дітях від 5 до 11 років
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