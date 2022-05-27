Розширення ЄС на Балкани і на схід - гарантія того, що Європу не дестабілізують, - Кулеба

Про це він заявив на брифінгу з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі у Києві, передає ЄП.

"Україна повністю підтримує членство Північної Македонії у ЄС і бажає їй якнайшвидше увійти до складу цього об’єднання. Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, то єдиний шлях досягнення цього - розширення Європейського Союзу на Балкани і на схід, щоб поширювати свої норми, цінності і об’єднувати тих, хто поділяє їх. Тільки таке розширення стане гарантією того, що у цей простір не зайдуть інші гравці і не почнуть нав’язувати свої правила, своє бачення і не дестабілізують Європу", - зазначив Кулеба.

Він заявив також, що Північна Македонія та Україна не вважають себе "конкурентами" на шляху до ЄС.

"Ми домовились про дві речі. По-перше, я підтверджую, що Північна Македонія повністю підтримує надання Україні статусу кандидата на членство на червневому саміті і не погоджується з тими, хто намагається протиставити українську заявку і процес європейської інтеграції Північної Македонії. Ми відкидаємо, що є певний конфлікт і що поки не будуть зроблені наступні кроки у євроінтеграції Північної Македонії, не можна надавати статус кандидата Україні", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі

Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але зазначила, що усі критерії для членства мають бути виконані.