"Розстріляли в інвалідному візку": на Луганщині росіяни вбили відомого волонтера Олександра Кононова

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Еспресо.TV.

За його словами, окупанти вбили волонтера у власному будинку – розстріляли просто в інвалідному візку.



За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Кононов мав інвалідність першої групи – внаслідок травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу.

Від початку російсько-української війни у 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції.

Разом із дружиною потрапив до рук "ополчєнців", 98 днів провів у полоні. Після визволення заснував власний бізнес — "Сири Санича", яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

Водночас у NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні.