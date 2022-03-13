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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Розстріляли в інвалідному візку": на Луганщині росіяни вбили відомого волонтера Олександра Кононова

"Розстріляли в інвалідному візку": на Луганщині росіяни вбили відомого волонтера Олександра Кононова

13 березня, 2022 неділя
19:34
війна з Росією Волонтер Олександр Кононов

У селі Борівському, під Сєвєродонецьком, Луганської області, російські окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Еспресо.TV.

За його словами, окупанти вбили волонтера у власному будинку – розстріляли просто в інвалідному візку.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Кононов мав інвалідність першої групи – внаслідок травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу.

Від початку російсько-української війни у 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції. 

Разом із дружиною потрапив до рук "ополчєнців", 98 днів провів у полоні. Після визволення заснував власний бізнес — "Сири Санича", яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.

  • Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.
  • Водночас у NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні.
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російські окупанти
війна новини
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