Розвалена система управління добиватиме бізнес
Система управління країною нині майже розвалена
Уже зараз у всій системі управління рівень вакансій 50-70%. З точки зору теорії управління, це означає непроходження управлінських сигналів. Ви перемикаєте коробку передач, а вона не перемикається. Ви крутите кермо, нуль реакції. Гальма також не працюють. Попереду бетонна стіна.
Натомість в силові органи черги стоять, щоб уникнути мобілізації. І всі ці люди з подвоєною силою будуть рвати бізнес на шматки. Той бізнес, який ледве вижив. Той бізнес, для якого пристосуватися до умов мобілізації потребуватиме зусиль на межі можливого.
Результат побачимо скоро.
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P.S.
Вибачте, не написав, що робити.
- Перезапустити реформу державної служби (і державного управління загалом).
- Ухвалити антикорупційні податкову, митну, регуляторну реформи -- сильно все спростити, прибрати поле для корупції. Скоротити податківців, митників тощо.
- Перезапустити БЕБ, як того вимагають наші міжнародні зобов'язання. Прибрати з нього силову компоненту.
- Встановити особисту відповідальність силовиків за незаконну зупинку діяльності підприємств. Як мінімум -- звільнення зі втратою права на професію. Встановити фінансову відповідальність бюджету перед бізнесом, якщо суд ухвалив рішення про незаконне перешкоджання господарській діяльності, з відповідними особистими наслідками для керівників органів.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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