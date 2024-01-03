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OPINION

Розвалена система управління добиватиме бізнес

Валерій Пекар
3 січня, 2024 середа
12:07
Погляд Валерій Пекар

Система управління країною нині майже розвалена

Уже зараз у всій системі управління рівень вакансій 50-70%. З точки зору теорії управління, це означає непроходження управлінських сигналів. Ви перемикаєте коробку передач, а вона не перемикається. Ви крутите кермо, нуль реакції. Гальма також не працюють. Попереду бетонна стіна.

Натомість в силові органи черги стоять, щоб уникнути мобілізації. І всі ці люди з подвоєною силою будуть рвати бізнес на шматки. Той бізнес, який ледве вижив. Той бізнес, для якого пристосуватися до умов мобілізації потребуватиме зусиль на межі можливого.

Результат побачимо скоро.

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P.S.

Вибачте, не написав, що робити.

  1. Перезапустити реформу державної служби (і державного управління загалом).
  2. Ухвалити антикорупційні податкову, митну, регуляторну реформи -- сильно все спростити, прибрати поле для корупції. Скоротити податківців, митників тощо.
  3. Перезапустити БЕБ, як того вимагають наші міжнародні зобов'язання. Прибрати з нього силову компоненту.
  4. Встановити особисту відповідальність силовиків за незаконну зупинку діяльності підприємств. Як мінімум -- звільнення зі втратою права на професію. Встановити фінансову відповідальність бюджету перед бізнесом, якщо суд ухвалив рішення про незаконне перешкоджання господарській діяльності, з відповідними особистими наслідками для керівників органів.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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