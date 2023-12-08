Розвідка Британії пояснила, нащо РФ б'є по Зміїному з ризиком для екіпажів і літаків
Розвідка Великої Британії вважає, що РФ завдає ударів по Зміїному навіть з ризиком для своїх екіпажів та літаків, щоб показати здатність здійснювати операції у Чорному морі
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
У відомстві нагадали, що 5 грудня українські військові, найімовірніше ракетою класу "земля-повітря", збили російський бомбардувальник Су-24М над північно-західною частиною Чорного моря в районі острова Зміїний. Екіпаж літака з двох осіб, ймовірно, загинув.
Британські розвідники вказують, що Росія проводить ризиковані екіпажні ударні місії проти острова ще з літа. Таким чином РФ, ймовірно, прагне показати, що може здійснювати військові операції в Чорному морі. Для росіян це важливо, оскільки острів Зміїний став символом українського опору.
"Обидві сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойових літаків. Загалом, протиповітряна оборона продовжує суттєво обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій", - йдеться у повідомленні.
- Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері Еспресо розповів, що окупанти, ймовірно, намагатимуться вчергове атакувати Одеську область та острів Зміїний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.36
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе