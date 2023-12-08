Розвідка Британії пояснила, нащо РФ б'є по Зміїному з ризиком для екіпажів і літаків

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що 5 грудня українські військові, найімовірніше ракетою класу "земля-повітря", збили російський бомбардувальник Су-24М над північно-західною частиною Чорного моря в районі острова Зміїний. Екіпаж літака з двох осіб, ймовірно, загинув.

Британські розвідники вказують, що Росія проводить ризиковані екіпажні ударні місії проти острова ще з літа. Таким чином РФ, ймовірно, прагне показати, що може здійснювати військові операції в Чорному морі. Для росіян це важливо, оскільки острів Зміїний став символом українського опору.

"Обидві сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойових літаків. Загалом, протиповітряна оборона продовжує суттєво обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій", - йдеться у повідомленні.