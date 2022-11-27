Рух спротиву в Маріуполі: у місті знову з'явилися букви "ї"
У тимчасово окупованому Маріуполі Група спротиву "Ї" вчергове залишила свій символ на території міста
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграм.
"Маріупольський Спротив прикрасив місто "Ї". Знов. Черговий раз, нагадавши про плани на русню УкраЇнського Маріуполя", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, маріупольці чинять спротив окупаційній "владі". Зокрема поширюють наліпки та листівки з українською символікою. А в День Незалежності України, 24 серпня, рух опору підняв у тимчасово захопленому місті прапор України.
Нині символом спротиву Маріуполя стала літера "Ї", яку малюють у різних куточках міста. Після її появи на будинках тимчасово окупованого міста загарбники оголосили полювання на Групу спротиву.
7 жовтня з'явилося повідомлення від Групи Маріупольського Спротиву "Ї", що її учасники здійснили успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів.
- Нагадаємо, Голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний заявив, що опалення взимку в Маріуполі не буде. У місті досі залишаються 130-150 тисяч жителів.
- У Маріуполі люди, які досі живуть не лише без опалення, а й без вікон, намагаються привернути увагу через написи на стінах та асфальті.
- 18 листопада Петро Андрющенко заявив, що у Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7 - 10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку.
- 20 листопада радник мера Маріуполя інформував про можливу нову хвилю зачисток серед місцевих мешканців.
- 25 листопада з'явилося повідомлення про указ ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, згідно з ним окупанти в Маріуполі переселятимуть людей, які втратили житло, до "безхозних" будинків.
- На наступний день міськрада написала в телеграмі, що маріупольці живуть у наметах: окупанти не надають мешканцям розбомблених будинків нове житло. Їжу доводиться готувати на вогнищах, а ночувати в підвалах кінотеатру.
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