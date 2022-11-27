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Рух спротиву в Маріуполі: у місті знову з'явилися букви "ї"

27 листопада, 2022 неділя
21:33
війна з Росією Символ маріупольської групи спротиву на міському будинку

У тимчасово окупованому Маріуполі Група спротиву "Ї" вчергове залишила свій символ на території міста

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграм.

"Маріупольський Спротив прикрасив місто "Ї". Знов. Черговий раз, нагадавши про плани на русню УкраЇнського Маріуполя", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, маріупольці чинять спротив окупаційній "владі". Зокрема поширюють наліпки та листівки з українською символікою. А в День Незалежності України, 24 серпня, рух опору підняв у тимчасово захопленому місті прапор України.

Нині символом спротиву Маріуполя стала літера "Ї", яку малюють у різних куточках міста. Після її появи на будинках тимчасово окупованого міста загарбники оголосили полювання на Групу спротиву.

7 жовтня з'явилося повідомлення від Групи Маріупольського Спротиву "Ї", що її учасники здійснили успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів.

  • Нагадаємо, Голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний заявив, що опалення взимку в Маріуполі не буде. У місті досі залишаються 130-150 тисяч жителів. 
  • У Маріуполі люди, які досі живуть не лише без опалення, а й без вікон, намагаються привернути увагу через написи на стінах та асфальті.
  • 18 листопада Петро Андрющенко заявив, що у Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7 - 10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку.  
  • 20 листопада радник мера Маріуполя інформував про можливу нову хвилю зачисток серед місцевих мешканців.
  • 25 листопада з'явилося повідомлення про указ ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, згідно з ним окупанти в Маріуполі переселятимуть людей, які втратили житло, до "безхозних" будинків.
  • На наступний день міськрада написала в телеграмі, що маріупольці живуть у наметах: окупанти не надають мешканцям розбомблених будинків нове житло. Їжу доводиться готувати на вогнищах, а ночувати в підвалах кінотеатру.

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Новини
Маріуполь
Донеччина
окупанти
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