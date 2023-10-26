Румунія встановила систему протидії безпілотникам на кордоні з Україною

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Digi24.

"Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з дронами", – зазначив він.

Румунський президент розповів, що вдосконалення всієї системи триває, щоби краще запобігати інцидентам з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Йоганніс додав, що довелося вносити корективи у позиціонування радарів.

"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли тільки цілі вище 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", – пояснив він.

Про те, що Румунія планує незабаром встановити на кордоні з Україною сучасну систему боротьби з безпілотниками, аби захистити свою територію від атак Росії, повідомлялося ще 20 жовтня.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масований удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. А 29 вересня ЗМІ повідомили, що Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною.