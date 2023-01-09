Про це він розповів в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Сьогодні вночі на Бахмутському напрямку росіяни застосували фосфорні боєприпаси, працювали ворожі літаки. Зараз триває важкий бій, вороги атакують наші передові позиції. Так зване перемир'я загарбники використали, щоб підтягнути зброю та з новою силою почати наступ. Росіяни пів року застосовували тактику лобової атаки. Спочатку вони сподівалися на свою перевагу в артилерії, бронетехніці, у живій силі, яку вони не шкодують. Лобова атака провалилася і вони почали намагатися використовувати ніби для себе успішну тактику", - зауважив Сиротюк.

Солдат-гранатометник ЗСУ нагадав, як окупантам вдалося взяти Лисичанськ.

"Обійшовши місто з півдня, відрізавши Лисичанськ від українського угруповання, українська армія мусила відступити, щоб не потрапити в оточення. Зараз подібну тактику ворог застосовує, атакуючи Бахмут. Намагаючись обійти місто з півночі Донеччини через Соледар та намагаючись з півдня відрізати дорогу Костянтинівка - Бахмут, намагаючись пройти флангами. Саме сьогодні ми помічаємо активізацію російського наступу по всій лінії Східного фронту, саме сьогодні відбулося загострення бойових дій на Бахмутському фронті", - підкреслив Сиротюк.

8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи.

Генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях військ, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині

Лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євгеній Оропай зазначив, що вночі біля Бахмута відбулося кілька ворожих піхотних штурмів

Військовий експерт полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що противник збільшив щільність військ у районі Соледара

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