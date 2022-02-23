"Санкційне турне": Кулеба розповів про заходи США, ЄС і країн G7 зі стримування Путіна та підтримки України

Про це Кулеба сказав у своєму зверненні.



"Уся частина мого закордонного візиту - коротко можна її назвати "санкційне турне". На всіх зустрічах - і в Мюнхені, і в Брюсселі, і в Вашингтоні - ключовою темою були санкції. І ви бачите, що є конкретні результати. Плідно поспілкувалися з міністрами закордонних справ "Групи семи" у Мюнхені. Після цього у всіх месенджерах ми були на зв'язку, обговорювали хто, що, куди, як. І ви бачите, що низка країн "Групи семи" застосувала односторонні санкції, а решта приєднались до санкцій ЄС", - розповів Кулеба.



Очільник МЗС згадав і про санкції ЄС проти Росії, і про два рішення Сполучених Штатів Америки. За словами Кулеби, перша хвиля санкцій уже відбулась. І це, як він наголошує, конкретний внесок у стримування президента РФ Володимира Путіна.



Іншою важливою темою переговорів було постачання Україні озброєння.



"Окремо відзначу рішення щодо припинення сертифікації "Північного потоку-2". Пам'ятаєте, скільки разів нам казали, припиніть боротися, у вас нічого не вийде, хто ви такі, щоб заважати Росії і Німеччині робити свої справи. Але ми вірили завжди, що ми переможемо. І вчора ви побачили, що неможливе є можливим. Якщо робити правильну справу і якщо вірити в свою перемогу", - заявив Кулеба.





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