"Санкційне турне": Кулеба розповів про заходи США, ЄС і країн G7 зі стримування Путіна та підтримки України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що після визнання Росією самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР" Україна розпочала активну дипломатичну роботу, яка вже показує свої результати
Про це Кулеба сказав у своєму зверненні.
"Уся частина мого закордонного візиту - коротко можна її назвати "санкційне турне". На всіх зустрічах - і в Мюнхені, і в Брюсселі, і в Вашингтоні - ключовою темою були санкції. І ви бачите, що є конкретні результати. Плідно поспілкувалися з міністрами закордонних справ "Групи семи" у Мюнхені. Після цього у всіх месенджерах ми були на зв'язку, обговорювали хто, що, куди, як. І ви бачите, що низка країн "Групи семи" застосувала односторонні санкції, а решта приєднались до санкцій ЄС", - розповів Кулеба.
Очільник МЗС згадав і про санкції ЄС проти Росії, і про два рішення Сполучених Штатів Америки. За словами Кулеби, перша хвиля санкцій уже відбулась. І це, як він наголошує, конкретний внесок у стримування президента РФ Володимира Путіна.
Іншою важливою темою переговорів було постачання Україні озброєння.
"Окремо відзначу рішення щодо припинення сертифікації "Північного потоку-2". Пам'ятаєте, скільки разів нам казали, припиніть боротися, у вас нічого не вийде, хто ви такі, щоб заважати Росії і Німеччині робити свої справи. Але ми вірили завжди, що ми переможемо. І вчора ви побачили, що неможливе є можливим. Якщо робити правильну справу і якщо вірити в свою перемогу", - заявив Кулеба.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок президент США Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР". Також санкції проти Москви ввела Австралія, Японія та Канада.
- Раніше Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Генасамблеї ООН 23 лютого, до порядку денного якого увійде питання безпекової ситуації в Україні, ООН або захистить свої принципи, або перетвориться на Лігу націй.
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