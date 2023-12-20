СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

Відповідна інформація з’явилась у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Російського олігарха розшукують як особу, яка "ховається від органів досудового розслідування".

Йому висунули звинувачення за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України. Фрідману загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначено, що мільярдер "зник" 10 листопада 2023 року та переховується від органів досудового розслідування.

Що відомо про справу Фрідмана

5 вересня СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України. Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їхній господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія "Київстар" повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на роботу оператора електронних комунікацій "Київстар".

9 жовтня стало відомо, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль російський олігарх Михайло Фрідман залишив Ізраїль та полетів до Москви.

У середині жовтня, під час судового засідання у Високому суді Лондона, британська влада запропонувала мільярдеру Фрідману, який планує повернутися до Лондона, пересісти на громадський транспорт.

26 жовтня Михайло Фрідман програв справу про розблокування рахунків для оплати послуг за утримання особняка у Лондоні та надання дозволу на в'їзд в Британію.