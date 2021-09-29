СБУ завершила розслідування за чотирма статтями у справі щодо екснардепа Семенченка
Служба безпеки України завершила розслідування у провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Всі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування", - йдеться у повідомленні.
Провадження велося за чотирма статтями КК України:
- створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності;
- теракт;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.84Продаж 31.23
- Актуальне
- Важливе