СБУ завершила розслідування за чотирма статтями у справі щодо екснардепа Семенченка

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



"Всі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування", - йдеться у повідомленні.

Провадження велося за чотирма статтями КК України:

створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності;

теракт;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

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