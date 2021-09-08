Семенченку продовжили арешт на два місяці
Солом’янський районний суд Києва продовжив арешт екснардепу Семену Семенченку на два місяці
Про це повідомила сторінка Free Cемен Семенченко у Facebook.
"Семенченку продовжили тримання під вартою ще на 2 місяці. Суддя Оксюта задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора", – йдеться в повідомленні.
Сторона захисту планує подавати апеляцію.
Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
20 серпня він оголосив голодування.
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