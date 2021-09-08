Семенченку продовжили арешт на два місяці

Про це повідомила сторінка Free Cемен Семенченко у Facebook.

"Семенченку продовжили тримання під вартою ще на 2 місяці. Суддя Оксюта задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора", – йдеться в повідомленні.

Сторона захисту планує подавати апеляцію.



Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").



20 серпня він оголосив голодування.