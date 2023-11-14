Секретар комітету ВР з нацбезпеки Костенко: РФ може виробляти до 2 млн снарядів на рік, Україна та партнери мають нарощувати виробництво

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"За інформацією, США за рік можуть виготовляти не більше 300 тис. боєприпасів на рік, власне як і Європа. Росіяни та наша розвідка говорять, що РФ може виготовляти до 2 млн різних типів снарядів. Також Північна Корея поставляє боєприпаси росіянам. Так, там бувають проблеми зі стрільбою, але це боєприпаси, якими вони можуть працювати. Україні й нашим партнерам необхідно нарощувати власне виробництво. Тому що в найближчі 50 років світ озброюватиметься, щоб не було війни", - вважає Костенко.

За словами полковника СБУ, для війни з Україною Росія має ще великі запаси зброї, але РФ свою міць протиставляє не Україні.

"Наразі Росія виїжджає шляхом кількості зброї. В Україні Росія хотіла показати, яка вона сильна. Але, щоб залишатися світовим гравцем Росії потрібно мати великі запаси на випадок того, якщо НАТО нападе на них. Вони повинні мати ракети, артилерію, танки, щоб вирішувати конфлікти в інших частинах світу. Наразі росіяни витрачають свій ресурс на нас. Ми їх тут перемелюємо й вони намагаються шляхом виготовлення й постачання з Північної Кореї залишатися на плаву, щоб був якийсь запас. Тому що світ бачить, як вони вичерпуються", - підкреслив Костенко.