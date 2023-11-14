Секретар комітету ВР з нацбезпеки Костенко: РФ може виробляти до 2 млн снарядів на рік, Україна та партнери мають нарощувати виробництво
Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що в найближчі 50 років світ озброюватиметься, щоб не було війни
Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"За інформацією, США за рік можуть виготовляти не більше 300 тис. боєприпасів на рік, власне як і Європа. Росіяни та наша розвідка говорять, що РФ може виготовляти до 2 млн різних типів снарядів. Також Північна Корея поставляє боєприпаси росіянам. Так, там бувають проблеми зі стрільбою, але це боєприпаси, якими вони можуть працювати. Україні й нашим партнерам необхідно нарощувати власне виробництво. Тому що в найближчі 50 років світ озброюватиметься, щоб не було війни", - вважає Костенко.
За словами полковника СБУ, для війни з Україною Росія має ще великі запаси зброї, але РФ свою міць протиставляє не Україні.
"Наразі Росія виїжджає шляхом кількості зброї. В Україні Росія хотіла показати, яка вона сильна. Але, щоб залишатися світовим гравцем Росії потрібно мати великі запаси на випадок того, якщо НАТО нападе на них. Вони повинні мати ракети, артилерію, танки, щоб вирішувати конфлікти в інших частинах світу. Наразі росіяни витрачають свій ресурс на нас. Ми їх тут перемелюємо й вони намагаються шляхом виготовлення й постачання з Північної Кореї залишатися на плаву, щоб був якийсь запас. Тому що світ бачить, як вони вичерпуються", - підкреслив Костенко.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
- ЄС не зможе виконати обіцянку щодо постачання мільйона артснарядів в Україну до березня 2024 року. Нині політики міркують, як збільшити виробництво.
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