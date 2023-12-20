Сенатори вважають, що допомогу для України перед різдвяними канікулами не ухвалять
Демократи й республіканці заявили, що імовірно, Сенат США не ухвалить пакет додаткової допомоги Україні та рішення щодо посилення безпеки кордонів США до початку 2024 року
Про це повідомляє Reuters.
"Наші учасники переговорів працюватимуть дуже, дуже старанно протягом періоду грудневих і січневих канікул, і наша мета — зробити щось, як тільки ми повернемося", - сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
Другий республіканець палати палат Джон Тун також заявив, що угода не буде укладена раніше січня.
У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу, але залишаються складні питання".
В інформаційному агенстві зазначають, що імміграція є однією з найбільш розбіжних проблем в американській політиці, і спроби двопартійних реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.
"Я не можу сказати, наскільки це складно. Це найскладніша сфера американського законодавства", - сказав сенатор Кірстен Сінема.
У січні також розпочнеться конкурс з висунення кандидатів у президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року, і вони також стикнуться з крайнім терміном для уникнення часткового закриття уряду.
Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні
4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.
6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.
8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі
15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України
Також лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня.
Представники обох партій в Конгресі США заявили про позитивні очікування щодо переговорів по міграційній реформі, що є передумовою для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
Міністерство оборони США вперше назвало конкретну дату припинення військової допомоги Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування. У такому разі 30 грудня Пентагон вичерпає усі кошти на зброю для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.79
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе