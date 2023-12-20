Сенатори вважають, що допомогу для України перед різдвяними канікулами не ухвалять

Про це повідомляє Reuters.

"Наші учасники переговорів працюватимуть дуже, дуже старанно протягом періоду грудневих і січневих канікул, і наша мета — зробити щось, як тільки ми повернемося", - сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Другий республіканець палати палат Джон Тун також заявив, що угода не буде укладена раніше січня.

У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу, але залишаються складні питання".

В інформаційному агенстві зазначають, що імміграція є однією з найбільш розбіжних проблем в американській політиці, і спроби двопартійних реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

"Я не можу сказати, наскільки це складно. Це найскладніша сфера американського законодавства", - сказав сенатор Кірстен Сінема.

У січні також розпочнеться конкурс з висунення кандидатів у президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року, і вони також стикнуться з крайнім терміном для уникнення часткового закриття уряду.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.

Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України

Також лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня.

Представники обох партій в Конгресі США заявили про позитивні очікування щодо переговорів по міграційній реформі, що є передумовою для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Міністерство оборони США вперше назвало конкретну дату припинення військової допомоги Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування. У такому разі 30 грудня Пентагон вичерпає усі кошти на зброю для України.