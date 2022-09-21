"Серед полонених - вагітні та мами малечі": Зеленська закликала генсека ООН сприяти звільненню жінок і медиків із полону РФ
Перша леді Олена Зеленська провела зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час якої відзначила необхідність захистити дітей від російської агресії та закликала сприяти звільненню українок із полону РФ
Про це Зеленська повідомила у Telegram.
Зустріч відбулась у межах візиту до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, в ній також брав участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зеленська закликала генсека ООН сприяти у звільненні з російського полону українських жінок і медиків, які, згідно з Женевськими конвенціями, не є комбатантами.
"Серед полонених є вагітні та мами зовсім маленьких дітей. Нам потрібна вся світова підтримка, щоб визволити їх. Вірю, що ми її отримаємо та повернемо наших героїчних українок їхнім сім'ям і батьківщині", - наголосила Зеленська.
Зеленська відзначила, що для України зараз принципово важливо рішення Гутерріша включити війну в Україні до цьогорічної доповіді щодо впливу збройних конфліктів на дітей.
"Це забезпечить належний моніторинг системою ООН злочинів проти дітей, які щодня скоюють російські окупанти в нашій країні", - пояснила Зеленська.
Вона також подякувала Гутеррішу за його особисті зусилля з підтримки України та відзначила активну співпрацю зі спецпредставником ООН із проблематики сексуального насильства в конфліктах Прамілою Паттен та іншими структурами ООН: ЮНІСЕФ, UNPFA, "ООН Жінки".
"Діяльність ООН нині необхідна як ніколи. Адже саме зараз Організація має проявити себе як світовий арбітр. Наша мета – притягнути всіх винних у скоєнні злочинів до відповідальності", - додала Зеленська.
- Раніше родини полонених захисників Маріуполя звернулись до генсека ООН щодо порушення Женевської конвенції з боку РФ
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