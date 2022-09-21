Про це Зеленська повідомила у Telegram.

Зустріч відбулась у межах візиту до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, в ній також брав участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленська закликала генсека ООН сприяти у звільненні з російського полону українських жінок і медиків, які, згідно з Женевськими конвенціями, не є комбатантами.

"Серед полонених є вагітні та мами зовсім маленьких дітей. Нам потрібна вся світова підтримка, щоб визволити їх. Вірю, що ми її отримаємо та повернемо наших героїчних українок їхнім сім'ям і батьківщині", - наголосила Зеленська.

Зеленська відзначила, що для України зараз принципово важливо рішення Гутерріша включити війну в Україні до цьогорічної доповіді щодо впливу збройних конфліктів на дітей.

"Це забезпечить належний моніторинг системою ООН злочинів проти дітей, які щодня скоюють російські окупанти в нашій країні", - пояснила Зеленська.

Вона також подякувала Гутеррішу за його особисті зусилля з підтримки України та відзначила активну співпрацю зі спецпредставником ООН із проблематики сексуального насильства в конфліктах Прамілою Паттен та іншими структурами ООН: ЮНІСЕФ, UNPFA, "ООН Жінки".

"Діяльність ООН нині необхідна як ніколи. Адже саме зараз Організація має проявити себе як світовий арбітр. Наша мета – притягнути всіх винних у скоєнні злочинів до відповідальності", - додала Зеленська.

Раніше родини полонених захисників Маріуполя звернулись до генсека ООН щодо порушення Женевської конвенції з боку РФ

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