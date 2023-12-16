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Ексклюзив

Серйозна людина і вміє керувати: журналіст Сієрант про Дональда Туска і його співпрацю із Зеленським

16 грудня, 2023 субота
19:49
Світ Дональд Туск

Польський експерт, журналіст Марек Сієрант розповів про перспективи співпраці між новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і президентом України Володимиром Зеленським

Про це він розповів у етері Еспресо

На запитання щодо подальшої співпраці Туска із Зеленським Сієрант сказав: "Я думаю, що президент Зеленський - це людина, яка багато чого навчилася, я маю надію, що таких речей, які ми побачили у Вільнюсі, наприклад, щодо британських партнерів ми не почуємо стосовно Дональда Туска".

Журналіст наголосив, що Дональд Туск має одну спільну рису з попереднім прем'єр-міністром Польщі Ярославом Качинським.

"Він дуже пам'ятливий і може чекати на свою жертву роками, якщо хтось йому попаде, так би мовити, під ніж. Тобто він серйозна людина, він не пробачає, не забуває і вміє керувати авторитарно, але питання наскільки на це буде готовий Володимир Зеленський. Бо Дональд Туск - людина, яка дуже плідно попрацювала, аби виступити в українському парламенті саме українською, солов'їною мовою. Це один з небагатьох політиків, я не знаю чи хтось ще був, але точно знаю, що був він", - сказав польський експерт.

Сієрант підкреслив, що вся промова Туска у Верховній Раді була виключно українською мовою.

"Це людина, яка буде схилятися до того, щоб підтримувати Україну й робити це мудро, щоб не використовувати її в політичних іграх, а яка буде дивитись на принципи. Я б хотів, щоб так було. Принаймні він так про це говорить і його політична родина. Як буде насправді, ми побачимо, бо розуміємо, що так званих товаришів, яких Росія має всюди, в кожній політичній силі Європи, може бути багато і вони теж можуть встромляти палки в колеса, але тут Туск, я думаю, швидко з тим впорається", - підсумував він.

  • Нагадаємо, уряд Польщі обрав Туска прем’єр-міністром у понеділок, 11 грудня.
  • Наступного дня сейм Польщі проголосував за вотум довіри новому складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
  • 13 грудня Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.
  • 14 грудня президент Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову, під час якої лідер України запросив відвідати країну. 
Росія
Польща
політика
Дональд Туск
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