Про це інформує LSM.

За ухвалення заяви "До річниці агресивної війни Росії проти України", підготовленої парламентською Комісією із закордонних справ, проголосували 78 депутатів зі ста.

У заяві наголошується на підтримці Латвією територіальної цілісності України, водночас агресія Росії проти неї є порушенням Статуту ООН. Сейм закликає міжнародну спільноту терміново та суттєво посилити політичну, економічну, військову та інші види допомоги Україні.

Парламентарі вимагають, припинення воєнних дій Росії та виведення війська з української території без будь-яких умов.

Голова комісії з закордонних справ Ріхард Колс підкреслив, що тільки переможена, демілітаризована Росія та повністю звільнена Україна можуть забезпечити довгострокову стабільність й міцний світ.

Також депутати закликають євроатлантичну спільноту та партнерів домагатися всеосяжної міжнародної ізоляції Росії, у тому числі щодо членства у Раді Безпеки ООН.

"Необхідно добиватися повної відповідальності Росії за порушення міжнародного права та тяжкі злочини, які Росія, підконтрольні їй формування та союзники вчинили під час агресії проти України, включаючи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо цих злочинів", - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що Росія сьогодні є найбільшою загрозою миру та міжнародному праву в усьому світі, а підтримка та надання зброї для вбивств Україні є підставою для визнання Білорусії та Ірану співучасниками тяжких злочинів та актів тероризму.

Парламентарі виступають за необхідність розробки на рівні Європейського Союзу правового режиму, який дозволить його членам використати заморожені російські активи для відновлення України та компенсації жертвам російської агресії.