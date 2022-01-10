Шабунін про блокування конкурсу в САП: це інтерес Коломойського
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що блокування конкурсу в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру може бути пов'язане з олігархом Ігорем Коломойським
Про це він розповів в ефірі 24 каналу.
У відповідь на запитання про те, звідки виходить умисел щодо блокування конкурсу, Шабунін зауважив: "Гарантовано, Коломойський є у процесі, бо голова комісії делегована групою "За майбутнє".
За його словами, в ключових моментах конкурсу 5 людей не підняли руки, тричі на передостанньому засіданні. Очевидно, діючи синхронно.
"Цьогоріч Ситник саджав літак, на якому втікав один з головних фігурантів справи "ПриватБанку" в Відень. Вручив йому підозру. Підозри вручені голові правління Дубілету, всім ключовим людям у цій справі. Справа готується до завершення", – сказав Шабунін.
Він вважає, що справа може ніколи не буде в суді.
"Це інтерес Коломойського - щоб на чолі САП не було незалежної людини", - наголосив голова Центру протидії корупції.
Шабунін заявив, що ймовірно, Банкова блокує конкурс в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не лише через олігарха, проте Коломойський – одна з причин.
"Зокрема (блокує - ред.) захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно", – сказав він.
Шабунін додав, що у Коломойського є проблеми, але їхньою реалізацією є рішення суду, до чого ще не дійшло. У будь-який момент Ірина Венедіктова, яка виконує обов'язки керівника САП, може змінити прокурорів, які доганяють Коломойського, на тих, що закрили "Роттердам+".
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
- У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.
- Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.
- 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
- "Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП.
- П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.83Продаж 31.29
- Актуальне
- Важливе