Шабунін про блокування конкурсу в САП: це інтерес Коломойського

Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

У відповідь на запитання про те, звідки виходить умисел щодо блокування конкурсу, Шабунін зауважив: "Гарантовано, Коломойський є у процесі, бо голова комісії делегована групою "За майбутнє".

За його словами, в ключових моментах конкурсу 5 людей не підняли руки, тричі на передостанньому засіданні. Очевидно, діючи синхронно.

"Цьогоріч Ситник саджав літак, на якому втікав один з головних фігурантів справи "ПриватБанку" в Відень. Вручив йому підозру. Підозри вручені голові правління Дубілету, всім ключовим людям у цій справі. Справа готується до завершення", – сказав Шабунін.

Він вважає, що справа може ніколи не буде в суді.

"Це інтерес Коломойського - щоб на чолі САП не було незалежної людини", - наголосив голова Центру протидії корупції.

Шабунін заявив, що ймовірно, Банкова блокує конкурс в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не лише через олігарха, проте Коломойський – одна з причин.

"Зокрема (блокує - ред.) захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно", – сказав він.

Шабунін додав, що у Коломойського є проблеми, але їхньою реалізацією є рішення суду, до чого ще не дійшло. У будь-який момент Ірина Венедіктова, яка виконує обов'язки керівника САП, може змінити прокурорів, які доганяють Коломойського, на тих, що закрили "Роттердам+".