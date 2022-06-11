Таку думку висловив дипломат в етері Еспресо.

"Шалені кошти, фінансові, ідеологічні, політичні потоки були вкладені кремлем в різні країни Європи, щоб московське гасло для нас "В Європі Вас ніхто не чекає" працювало голосами європейців, які мають сумніви. Чи відповідаємо ми критеріям? Є політична складова. Вона залежить від підривної роботи в Європі, яку проводив всі ці роки кремль. Десь вона спрацювала краще, десь гірше. Я б не переоцінював політичну важливість питання вступу України до ЄС в історичному контексті, - зауважив Харченко.



Ігор Харченко нагадав, що на початку 1990 років були європейські спільноти. Їх було набагато менше й бюрократії було теж менше. Зараз в ЄС більше членів та бюрократія складніша.



"Але подивіться, що там робиться з політичної точки зору. Ви зрозумієте, що при послідовній дипломатії, при правильних зусиллях досягається результат, який можливий на цей час. Зараз йде інерція історичного процесу, де багато політики. Але політика в стратегічному плані вже ясна. Вступ України до ЄС - питання пріоритетне. Але сьогодні, коли ми відбиваємося від російської агресії, воно є пріоритетом номер два та йде у правильному напрямку", - підсумував Харченко.

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