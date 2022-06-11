English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Шалені кошти були вкладені кремлем в країни Європи, щоб працювало гасло "Україну не чекаємо в ЄС", - дипломат Харченко
Ексклюзив

Шалені кошти були вкладені кремлем в країни Європи, щоб працювало гасло "Україну не чекаємо в ЄС", - дипломат Харченко

11 червня, 2022 субота
12:21
війна з Росією Рада Європи

Ігор Харченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр. вважає, що вступ України в ЄС - це пріоритетне питання, але в умовах російської агресії - це питання номер два

Таку думку висловив дипломат в етері Еспресо.

"Шалені кошти, фінансові, ідеологічні, політичні потоки були вкладені кремлем в різні країни Європи, щоб московське гасло для нас "В Європі Вас ніхто не чекає" працювало голосами європейців, які мають сумніви. Чи відповідаємо ми критеріям? Є політична складова. Вона залежить від підривної роботи в Європі, яку проводив всі ці роки кремль. Десь вона спрацювала краще, десь гірше. Я б не переоцінював політичну важливість питання вступу України до ЄС в історичному контексті, - зауважив Харченко.

Ігор Харченко нагадав, що на початку 1990 років були європейські спільноти. Їх було набагато менше й бюрократії було теж менше. Зараз в ЄС більше членів та бюрократія складніша.

"Але подивіться, що там робиться з політичної точки зору. Ви зрозумієте, що при послідовній дипломатії, при правильних зусиллях досягається результат, який можливий на цей час. Зараз йде інерція історичного процесу, де багато політики. Але політика в стратегічному плані вже ясна. Вступ України до ЄС - питання пріоритетне. Але сьогодні, коли ми відбиваємося від російської агресії, воно є пріоритетом номер два та йде у правильному напрямку", - підсумував Харченко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb








 

Читайте також:
Віталій Портников
10 червня, 2022 п'ятниця
Війна буде довгою. Із Путіним можна домовитися лише на російсько-польському кордоні, - Портников
10 червня, 2022 п'ятниця
Президент Нікарагуа дозволив ввести війська РФ у свою країну
Військова повістка
10 червня, 2022 п'ятниця
"Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде". У РНБО спростували найпоширеніші фейки про повідомлення із військкомату
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
11 червня
13:35
На фото Володимир Зеленський
Зеленський дав офіційну відповідь на петицію про скасування заборони чоловікам залишати під час війни Україну
13:31
"Це мені чоловік подарував"
"Це мені чоловік подарував": викрито жительку Ірпеня, що спільно з рашистами пограбувала десятки помешкань
13:21
У Мар'їнці нацгвардійці знищили позицію російських диверсантів
13:16
Panzerhaubitzen 2000
Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 мають надійти в Україні орієнтовно 22 червня
13:14
Ексклюзив
Сергій Згурець
Наші контратаки створюють гарні передумови для звільнення Херсонщини, - Згурець
13:05
В'ячеслав Володін
Спікер Держдуми Володін назвав економічних союзників РФ
13:02
Путін
Клімкін пояснив, що стоїть за бажанням Путіна "косити" під Петра I
12:58
Авдіївська школа №1, Донеччина
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, зруйновані будинки та лінії електропередач
12:41
фейк
РФ поширює фейки про нібито блокування заводу "Азот" на Луганщині
12:26
Ексклюзив
У Херсоні з 71 тільки 6 директорів шкіл погодилися працювати за російською програмою, - радник голови ОВА Хлань
12:23
холера
"Кажуть, що буде епідемія холери!" – РНБО спростовує фейки про інфекційне захворювання
12:12
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн прибула до Києва
12:00
Інтерв’ю
Путін забере свого кума хоча б тому, що лишити його в Україні було б "нє па панятіям", - автор книжки про Медведчука Максим Савчук
11:57
Олег Синєгубов
Росіяни обстріляли Харківщину: за добу 4 людини загинули, ще 6 отримали поранення
11:55
Ольга Стефанішина
Лідери ЄС не повинні змарнувати історичний шанс, - Стефанішина
11:46
Михайло Подоляк
Безглуздо звинувачувати країну, яка понад 100 днів бореться з РФ, - Подоляк відповів на слова Байдена про небажання Зеленського чути про вторгнення
11:34
Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив створення мобільних зерносховищ з федеральним міністром з питань продовольства Німеччини Ездеміром
11:32
українські військові ЗСУ
Українські військові відсунули лінію фронту від Запоріжжя на 5–7 км
11:08
Арсеній Яценюк
Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС - це не лише про Україну, а про майбутнє демократії в світі - Яценюк
11:03
Наоя Інуе та Ноніто Донейр (праворуч)
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
11:00
Петро Порошенко
Порошенко привітав українців із п’ятою річницею безвізу: це стало символом свободи і повернення у велику європейську родину
10:59
ПТРК "Стугна"
"Королівські" піхотинці показали знищення російського бронетранспортера з екіпажем
10:51
лікарня
Німецькі лікарні прийняли третину від усіх пацієнтів з України, яких спрямували в Європейський Союз
10:39
Сергій Никифоров
Речник Зеленського прокоментував заяву Байдена, що президент України "не хотів чути" про вторгнення РФ
10:36
Миколаївщина
Окупанти гатили по Миколаївщині: за добу загинула людина, пошкоджено будинок
10:35
Ексклюзив
Маріуполь
У терміновому порядку окупанти Маріуполя почали готувати інфекційне відділення, - радник мера Андрющенко
10:33
росія прапор занепад
Брак пластику і чіпів: У РФ згорнули видачу електронних паспортів
10:05
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Україна - Вірменія: Петраков повернув до складу двох лідерів збірної
10:04
Росіяни обстріляли Сумщину: пошкоджено будинки й лінії електропередач
09:46
Українські десантники показали відео знищення російських бойових машин і боєкомплекту
09:40
байден
Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення, - Байден
09:27
діти війна
За час повномасштабної війни РФ проти України 287 дітей загинули, понад 492 зазнали поранень
09:22
Окупанти запустили дві ракети
РФ з квітня випустила по наземних цілях в Україні десятки ракет Х-22, розроблених у 1960-х роках, - британська розвідка
09:05
втрати ворога
Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників
08:49
Окупанти обстріляли Луганщину: кількість жертв уточнюють
08:42
путін
Американський адмірал пояснив, чому війна в Україні стане для Путіна "особистим В'єтнамом"
08:24
Зеленодольська громада, Криворізький район
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: за добу дві людини зазнали поранень
08:08
корабль із зерном
Американські військові можуть допомогти розблокувати експорт зерна Чорним морем, - Остін
07:35
Збірна України з футболу
Україна - Вірменія: де та коли дивитись матч Ліги націй
07:20
Ворожа техніка, танки, БМП
Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV