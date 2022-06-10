У кожній частині Європи є країна, яка просуватиме надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, - Стефанішина

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі, передає Укрінформ.

"У кожній частині Європи сьогодні є країни-лідери, які проактивно просуватимуть рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Тобто це не лише східноєвропейські країни та країни Балтії, як це було раніше", - сказала вона.

За її словами, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі буде відстоювати позитивну позицію 24 червня (на саміті лідерів ЄС).

"Також неочікувано це Ірландія, країна, яка свого часу відіграла вирішальне значення у прийнятті до лав Європейського Союзу об’єднаної Німеччини після падіння Берлінської стіни. Всі памʼятають цю історичну роль. Сьогодні Ірландія бачить свою історичну роль в ухваленні такого рішення для України", - акцентувала урядовець.

Стефанішина додала, що ще не всі лідери ЄС готові погодитися на надання Україні статусу кандидата.

"Ми розуміємо, що також буде велика кількість країн, які не готові будуть вийти з кімнати перемовин без цього рішення", - підкреслила віцепремʼєр.