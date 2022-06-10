У кожній частині Європи є країна, яка просуватиме надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, - Стефанішина
Надання Україні кандидатства в ЄС просуватимуть країни з кожної частини Європи
Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі, передає Укрінформ.
"У кожній частині Європи сьогодні є країни-лідери, які проактивно просуватимуть рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Тобто це не лише східноєвропейські країни та країни Балтії, як це було раніше", - сказала вона.
За її словами, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі буде відстоювати позитивну позицію 24 червня (на саміті лідерів ЄС).
"Також неочікувано це Ірландія, країна, яка свого часу відіграла вирішальне значення у прийнятті до лав Європейського Союзу об’єднаної Німеччини після падіння Берлінської стіни. Всі памʼятають цю історичну роль. Сьогодні Ірландія бачить свою історичну роль в ухваленні такого рішення для України", - акцентувала урядовець.
Стефанішина додала, що ще не всі лідери ЄС готові погодитися на надання Україні статусу кандидата.
"Ми розуміємо, що також буде велика кількість країн, які не готові будуть вийти з кімнати перемовин без цього рішення", - підкреслила віцепремʼєр.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Єврорада обговорить надання Україні статусу кандидата 23-24 червня. 8 червня дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС рекомендував Європарламент.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України. Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
- Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів.
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