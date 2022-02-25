Ще двоє російських військових здалися в полон

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



"Загарбники здаються в полон. Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде", - написав він.



"Були залучені в навчаннях у Криму. Відпрацьовували відтягування поранених і всілякі моменти за першою командою, яку нам давали. За нею й працювали", - заявив Вадим Михоєв.



За його словами, завантаження десанту відбувалась у полі в Криму, однак конкретного місця призначення немає. Росіянин заявив, що мав завдання продовжувати навчання й не розумів, куди летить, навіть коли висадився в Україні.



Натан Касаткін додав, що командиром їхнього батальйону є Денис Сорокін.