Ще двоє російських військових здалися в полон
ЗСУ взяли в полон гвардії капітана та єфрейтора окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РФ, що дислокується в Улан-Уде
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Загарбники здаються в полон. Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде", - написав він.
"Були залучені в навчаннях у Криму. Відпрацьовували відтягування поранених і всілякі моменти за першою командою, яку нам давали. За нею й працювали", - заявив Вадим Михоєв.
За його словами, завантаження десанту відбувалась у полі в Криму, однак конкретного місця призначення немає. Росіянин заявив, що мав завдання продовжувати навчання й не розумів, куди летить, навіть коли висадився в Україні.
Натан Касаткін додав, що командиром їхнього батальйону є Денис Сорокін.
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