Про це йдеться в інфографіці, опублікованій на Facebook-сторінці ЦСК.

На випадок зникнення електроенергії

підготуйте запас води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок та сірників; щоб зберегти тепло в приміщенні заклейте щілини у вікнах і балконних дверях, закрийте їх ковдрами; придбайте дизельний або бензиновий генератор — він дозволить на певний час увімкнути електроенергію.

Як залишатися на зв'язку

якщо зв'язок вашого оператора зникне, ви можете підключатися до мережі інших операторів. для цього зайдіть у "Налаштування", оберіть розділ "SIM-картки", "мобільні мережі" або "Стільниковий зв'язок", оберіть опцію "Мобільна мережа", "Підключення" або "Обрати мережу" та вимкніть автоматичний режим. На екрані з'явиться перелік доступних мереж — ви можете змінити на одну з мереж списку.

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На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли росіян. Окупанти били по критичній інфраструктурі регіонів, зокрема по Харківській ТЕЦ-5. У результаті обстрілів в Харківській області та перебої з електропостачанням затримувалися потяги з та до Сум, Полтави й Києва. Лише на ранок 12 вересня рейси між Харковом та Києвом почали прямувати згідно з розкладом.