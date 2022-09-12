Що робити у випадку знеструмлення, і як підготуватися до ймовірного блекауту. Поради Центру стратегічних комунікацій
Центр стратегічних комунікацій підготував алгоритм дій у випадку знеструмлення міст, сіл та містечок
Про це йдеться в інфографіці, опублікованій на Facebook-сторінці ЦСК.
На випадок зникнення електроенергії
- підготуйте запас води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок та сірників;
- щоб зберегти тепло в приміщенні заклейте щілини у вікнах і балконних дверях, закрийте їх ковдрами;
- придбайте дизельний або бензиновий генератор — він дозволить на певний час увімкнути електроенергію.
Як залишатися на зв'язку
- якщо зв'язок вашого оператора зникне, ви можете підключатися до мережі інших операторів.
- для цього зайдіть у "Налаштування", оберіть розділ "SIM-картки", "мобільні мережі" або "Стільниковий зв'язок", оберіть опцію "Мобільна мережа", "Підключення" або "Обрати мережу" та вимкніть автоматичний режим.
- На екрані з'явиться перелік доступних мереж — ви можете змінити на одну з мереж списку.
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- На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли росіян. Окупанти били по критичній інфраструктурі регіонів, зокрема по Харківській ТЕЦ-5. У результаті обстрілів в Харківській області та перебої з електропостачанням затримувалися потяги з та до Сум, Полтави й Києва. Лише на ранок 12 вересня рейси між Харковом та Києвом почали прямувати згідно з розкладом.
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