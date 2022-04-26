Щоб кожна людина могла розказати свою правду: вітчизняна компанія запустила додаток "Історії війни в Україні"
Українська компанія 211Steps на базі однойменного додатку запустила проєкт "Історії війни в Україні", щоб кожна людина могла розказати свою правду
Вранці 24 лютого Росія розпочала вторгнення в Україну. Це одразу ж почали транслювати українські новинні ресурси та люди на своїх сторінках в соціальних мережах. Згодом інформація розповсюдилась на закордонні ЗМІ. Але чи достатньо цієї інформації, щоб про реальну ситуацію в Україні почули?
Українська компанія 211Steps на базі однойменного додатку запустила проєкт “Історії війни в Україні”, щоб кожна людина могла розказати свою правду. Кожен, хто біг із гарячих точок під обстрілами, кожен, хто втратив дім, сім’ю чи навіть надію на нормальне життя, кожен, хто встояв і допоміг іншим, кожен, хто вижив.
Текст історій озвучено і перекладено на англійську мову, аби розширити охоплення слухачів. Зараз у додатку в аудіо форматі можна слухати українською та англійською вже 12 одкровень людей із різних куточків України, кожне у вільному доступі. Деякі автори історій побажали залишитися анонімними, але більшість має відкриті імена.
Скачати додаток з історіями можна тут.
Команда проекту 211Steps вже не перший рік працює над тим, аби доступ до якісного, чесного, справжнього контенту був у кожного. До війни у додатку 211Steps вийшло 4 особисті аудіо історії про Майдан і подальше життя людей після 2014 року. 211Steps - це мобільний додаток, на базі якого кожен може створювати і запускати власні аудіо історії, вистави, імерсивний досвід або гео ігри.
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