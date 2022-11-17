Інформацію про це опублікували на сайті парламенту Швеції.

Зазначають, що з 349 депутатів за поправку до конституції проголосували 278, 25 виступили проти. Зміна в конституції дасть можливість запроваджувати нові закони, які “обмежують свободу асоціацій, коли мова йде про асоціації, які займаються чи підтримують тероризм”. Нова поправка набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Видання Euronews додає, що поправку ухвалили на вимогу Туреччини, яка назвала Швецію, зокрема Стокгольм, «притулком для терористів». Це було ключовою вимогою Анкари для розблокування вступу Швеції до НАТО.

Постійна комісія парламенту з конституційних питань рекомендувала депутатам Швеції схвалити цю пропозицію. Вона ж зазначила, що ця поправка дозволить «ширше криміналізувати участь у терористичній організації або заборонити терористичні організації».

Експерти зазначають, що нове законодавство дозволить полегшити судове переслідування членів Робітничої партії Курдистану (РПК).

16 травня Швеція оголосила, що подасть заявку на членство в НАТО.

18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.

Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО. На цій же пресконференції генеральний секретар НАТО заявляв, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу.