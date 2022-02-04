"Шкарлет=Табачник": під Кабміном відбувається акція протесту за відставку міністра освіти
Вранці 4 лютого перед будівлею Кабінету міністрів України розпочалась акція протесту з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета
Про це повідомляє Telegram-канал Easy_Dumka.
Активісти тримають у руках саморобні плакати з вимогами відставки міністра та вигукують: "Шкарлета геть!"
За даними Easy_Dumka, представників мітингувальників запросили до будівлі уряду, де з ними зустрівся прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми не отримали прямої позиції прем'єра щодо відставки Сергія Шкарлета", - розповіли активісти.
При цьому Шмигаль заявив, що він "на боці студентів" і повідомив про початок політичних консультацій із Верховною Радою.
Студенти обіцяють страйкувати до звільнення Шкарлета.
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Водночас редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив у Facebook фото з акції, на яких можна побачити написи на плакатах "Шкарлет=Табачник", "Скасуйте міністра", Шкарлете, досить шкварчати", "Шкарлет, не копіюй табака" тощо.
- Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на посаду президента закладу. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
- Ексміністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.
- Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
- 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії і видасть наказ про нові вибори, оскільки попередні вважає проведеними з порушенням процедур. Згодом МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета з вимогою пояснити відмову МОН визнавати результати виборів очільника Києво-Могилянської академії та призначення повторних виборів.
- Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу.
- Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ЗВО.
- 3 лютого МОН скасувало власний наказ про призначення повторних виборів президента Києво-Могилянської академії.
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