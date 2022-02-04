"Шкарлет=Табачник": під Кабміном відбувається акція протесту за відставку міністра освіти

Про це повідомляє Telegram-канал Easy_Dumka.



Активісти тримають у руках саморобні плакати з вимогами відставки міністра та вигукують: "Шкарлета геть!"

За даними Easy_Dumka, представників мітингувальників запросили до будівлі уряду, де з ними зустрівся прем'єр-міністр Денис Шмигаль."Ми не отримали прямої позиції прем'єра щодо відставки Сергія Шкарлета", - розповіли активісти.При цьому Шмигаль заявив, що він "на боці студентів" і повідомив про початок політичних консультацій із Верховною Радою.Студенти обіцяють страйкувати до звільнення Шкарлета.Водночас редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив у Facebook фото з акції, на яких можна побачити написи на плакатах "Шкарлет=Табачник", "Скасуйте міністра", Шкарлете, досить шкварчати", "Шкарлет, не копіюй табака" тощо.

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