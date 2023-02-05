Школярів Одеси відправляють на вимушені дводенні канікули
У зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією школярів Одеси відправляють на вимушені дводенні канікули
Про це Одеська міська рада повідомила у telegram.
Стало відомо, що у зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією оголошено канікули у закладах освіти у понеділок і вівторок, 06 та 07 лютого.
Також додається, що у всіх очних садочках працюватимуть чергові групи.
- 3 лютого повідомлялося, що в Одесі через аварію знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- Ввечері 4 лютого повідомлялося, що в Одеській області через масштабну аварію на підстанції без світла залишилися майже 500 тис. абонентів.
- 4 лютого ввечері стало відомо, що після масштабної аварії на підстанції в Одесі були підключені до електропостачання об’єкти, які подають місту воду і тепло.
- 5 лютого стало відомо, що 280 тисяч споживачів в Одесі залишаються без електропостачання, 90% котелень централізованого постачання вже запущені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе