Школярів Одеси відправляють на вимушені дводенні канікули

Про це Одеська міська рада повідомила у telegram.

Стало відомо, що у зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією оголошено канікули у закладах освіти у понеділок і вівторок, 06 та 07 лютого.

Також додається, що у всіх очних садочках працюватимуть чергові групи.