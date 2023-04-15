Шмигаль після візиту у США повідомив про надання додаткової допомоги Україні на понад $5 млрд
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до США досягнуті домовленості про те, що Україна отримає понад 5 млрд доларів додаткової фінансової допомоги
Про це очільник Кабміну повідомив у Telegram.
"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн "Великої сімки" в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд доларів", - зазначив прем'єр.
Зокрема, за словами Шмигаля, Україна домовилася про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.
"Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", – повідомив прем'єр.
- Нагадаємо, 11 квітня Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом та провів зустріч із колегою Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою країни Христею Фріланд.
- 12 квітня Шмигаль перелетів у Вашингтон, де у прем'єра були заплановані зустрічі з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, USAID, керівництвом Світового банку, МВФ, ЄІБ тощо.
- Після зустрічі з міжнародними партнерами у Вашингтоні Шмигаль заявив, що Україна отримає $115 млрд довгострокової підтримки
- 14 квітня Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.
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