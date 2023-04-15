Про це очільник Кабміну повідомив у Telegram.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн "Великої сімки" в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд доларів", - зазначив прем'єр.

Зокрема, за словами Шмигаля, Україна домовилася про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

"Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", – повідомив прем'єр.