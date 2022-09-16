Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц 15 вересня з нагоди 70-річчя підписання Люксембурзької угоди (угоди про репарації між Західною Німеччиною та Ізраїлем), передає Укрінформ.

Шольц зауважив, що сьогодні здається дивом, що угоду підписали в 1952 році, всього через 7 років після закінчення Другої світової війни.

За його словами, морально Німеччина впала надто низько в результаті злочину проти людяності, щоб сподіватися на порозуміння з єврейським народом. Адже багато німців підтримували нацистський режим і брали участь у злочинах, інші навіть були готові закрити очі на звірства та вбивства мільйонів євреїв у Європі.

Угода не могла загладити тяжкої провини німців, але вона була спробою взяти на себе "моральну відповідальність за моральні прорахунки, намагатися, щоб останнє слово було не за нелюдяністю, а за людяністю", каже Шольц.

Проте з Люксембурзькою угодою вперше було визнано страждання та злочини, скоєні проти єврейського народу. Для молодої Федеративної Республіки це був перший двосторонній договір – і "обов’язкова передумова для повернення до кола цивілізованих держав", наголошує канцлер Німеччини.

Шольц запевняє, що страждання 6 млн невинно вбитих євреїв не будуть забуті. Перед урядом країни сьогодні та в майбутньому завжди стоїть питання щодо забезпечення постійних компенсаційних виплат літнім людям, які пережили Голокост.

Також канцлер наголосив на важливості освіти про Голокост. Адже Голокост, систематичне переслідування та холоднокровне вбивство євреїв Європи німцями, є найтемнішою сторінкою в історії країни, так, в історії людства, додав Шольц.

Проте чиновник застерігає від будь-якої релятивізації та будь-яких порівнянь цього злочину з будь-чим.

"Люксембурзька угода, стала дивом, яке ми святкуємо сьогодні. З огляду на все, що ми переживаємо у світі цими днями й тижнями, передусім з огляду на жорстоку війну в Україні, це надихає", - зазначив він.

Довідка: 10 вересня 1952 року Ізраїль, Claims Conference (об’єднання 23 найбільших єврейських організацій світу, організована в 1951 році) та Федеративна Республіка Німеччина підписали Конвенцію та Гаазькі протоколи в мерії Люксембурга.

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