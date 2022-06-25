Шольц пропонує створити міжнародний кліматичний клуб

Про це йдеться на офіційному сайті уряду.

"Це те, що ми повинні зробити, відмовившись від використання викопного палива в довгостроковій перспективі. І тому одним із завдань буде, наприклад, створити кліматичний клуб, в якому країни, що бажають цього досягти, будуть працювати разом", - додав він.

За його словами, війна Росії проти України призвела до того, що в Європі подорожчали харчові продукти, нафта і газ.

Тому на сьогодні актуальним стало питання погоджених дій між партнерами. Шольц підкреслив, що на саміті G7 важливо обговорити припинення техногенної зміни клімату.

Він зазначив, що такий клуб міг би працювати як формат G6, зібраний канцлером Гельмутом Шмідтом у зв'язку з нафтовою кризою в 1970-х.

27 травня держави Великої сімки домовилися поетапно відмовитися від вугілля. Це стане першим зобов'язанням Великої сімки відмовитися від вугілля для уникнення погіршення клімату.

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