Про це йдеться у статті Олафа Шольца на сайті уряду ФРН.

Німецький канцлер наголосив, що агресію Путіна потрібно протидіяти й вона не повинна зійти йому безкарно.

"Якщо зараз не протидіяти агресії Путіна, то він може продовжити. Ми це бачили: вторгнення в Грузію у 2008 році, потім анексію Криму у 2014 році, напад на схід України та, нарешті, в лютому цього року, на всю країну. Якщо Путіну це зійде з рук, це означатиме, що силою можна порушувати право практично без наслідків. Тоді наша власна свобода та безпека також опиняться під загрозою", - сказав Шольц.

"Німеччина значно збільшить свою присутність на території східного флангу Альянсу – у Литві, Словаччині, на Балтійському морі. Ми робимо це, щоб утримати Росію від нападу на наш Альянс. Водночас ми чітко даємо зрозуміти: так, ми готові захищати будь-яку частину території Альянсу так само як ми захищали б свою власну країну. Ми це обіцяємо. І ми можемо у відповідь розраховувати на цю обіцянку від кожного з наших союзників", - заявив канцлер Німеччини.

18 липня Шольц заявив, що Німеччина не скасує санкцій у разі укладання миру на умовах Росії.

17 липня стало відомо, що у бундестазі вимагають від Шольца детально розповісти про допомогу Україні.

14 липня лідер партії Шольца Рольф Мютзеніх заявив, що перемовини з РФ можливі, утім за певних умов.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що переговори з Росією наразі неможливі, оскільки Москва відмовляється говорити навіть про гуманітарні коридори для цивільних.

2 квітня Бербок заявила, що поки в Україні тривають бомбардування, розмови Путіна про мирні переговори не варто сприймати серйозно.

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