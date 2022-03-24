Про це повідомляє The Washington Post, - інформує Еспресо.TV.



"Неодноразові спроби вищих оборонних і військових лідерів Сполучених Штатів поговорити з їхніми російськими колегами були відхилені Москвою протягом останнього місяця, залишаючи дві найбільші ядерні держави світу в невідомості щодо пояснень військових переміщень і викликаючи побоювання серйозного прорахунку або нещасний випадок на полі бою", - пише видання.

Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Ллойд Остін і генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, намагалися встановити телефонні розмови з міністром оборони Сергієм Шойгу та генералом Валерієм Герасимовим, але у росіян "так сталося", що абоненти "відмовилися від взаємодії", — сказав речник Пентагону Джон Кірбі в заяві в середу.

Спроба дзвінків Остіна та Міллі, про які раніше не повідомлялося, відбулася, коли Росія проводила операцію поблизу кордонів членів НАТО, Польщі та Румунії, в той час, як Сполучені Штати та їхні європейські союзники проводили операції з повітряного патрулювання над Балтійським морем та завозять зброю та обладнання в Україну наземним транспортом.



"Ми повинні уникати сценарію, коли НАТО і Росія вступають у війну, тому що вище керівництво не може взяти трубку і пояснити один одному, що відбувається", - сказав The Washington Post адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який обіймав посаду Верховного Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО з 2009 по 2013 рік.



"Ризики, очевидно, зараз високі", – сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики. "Росія завдає ударів по цілях на заході України, неподалік від кордону з членами НАТО, і українські ВПС, очевидно, продовжують діяти з цього регіону, а це означає, що існує ризик того, що її літаки можуть бути помилково прийнятими за літаки НАТО".

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