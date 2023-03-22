Про це повідомляють російські ЗМІ.

Шойгу особисто нагородив льотчиків 22 березня під час засідання колегії міноборони РФ у Москві.

У міноборони РФ заявили, що пілотів літаків Су-27 нагороджено за те, що вони "запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення "спеціальної військової операції".