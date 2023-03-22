Шойгу особисто нагородив пілотів, які збили американський безпілотник над Чорним морем
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами мужності пілотів, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Шойгу особисто нагородив льотчиків 22 березня під час засідання колегії міноборони РФ у Москві.
У міноборони РФ заявили, що пілотів літаків Су-27 нагороджено за те, що вони "запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення "спеціальної військової операції".
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
- 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
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