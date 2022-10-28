Швеція вирішила додатково обстежити місця витоків на "Північному потоці"

Про це повідомляє видання Reuters.

"Я вирішив спільно з безпековими органами провести ряд додаткових слідчих дій на місці злочину. Збройні сили на наш запит вирішили допомогти в розслідуванні", - заявив головний прокурор у справі Матс Люнгквіст.

Також повідомляється, що за його словами, у ЗС Швеції є ресурси та досвід для дослідження місця злочину.

Цього тижня шведські військові заявили, що проводять незалежне дослідження морського дна навколо місць витоків з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" за допомогою тральщиків.

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"Я можу підтвердити, що ми підтримуємо прокурора в підводних дослідженнях, проведених кораблем HMS Belos. Проте немає зв’язку між обстеженнями, які Збройні сили Швеції проводять у цьому районі, і запитом про підтримку від прокурора", — сказав представник ВМС Швеції Джиммі Адамссон.

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

1 жовтня повідомили про те, що тиск у трубі стабілізували. Також стало відомо про те, що витоки газу припинилися з обох газопроводів.

3 жовтня повторні витоки газу з "Північного потоку -2" зафіксувала берегова охорона Швеції. Уже 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.

5 жовтня Росія висловила сподівання, що її долучать до розслідування вибухів на газопроводі.

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

10 жовтня своє розслідування також розпочала Німеччина.

14 жовтня стало відомо, що Швеція, Данія та Німеччина не створюватимуть спільну слідчу групу для розслідування витоків на газопроводі "Північний потік".