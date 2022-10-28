Швеція вирішила додатково обстежити місця витоків на "Північному потоці"
Шведська прокуратура проведе додаткові обстеження місць витоків на двох гілках "Північного потоку"
Про це повідомляє видання Reuters.
"Я вирішив спільно з безпековими органами провести ряд додаткових слідчих дій на місці злочину. Збройні сили на наш запит вирішили допомогти в розслідуванні", - заявив головний прокурор у справі Матс Люнгквіст.
Також повідомляється, що за його словами, у ЗС Швеції є ресурси та досвід для дослідження місця злочину.
Цього тижня шведські військові заявили, що проводять незалежне дослідження морського дна навколо місць витоків з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" за допомогою тральщиків.
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"Я можу підтвердити, що ми підтримуємо прокурора в підводних дослідженнях, проведених кораблем HMS Belos. Проте немає зв’язку між обстеженнями, які Збройні сили Швеції проводять у цьому районі, і запитом про підтримку від прокурора", — сказав представник ВМС Швеції Джиммі Адамссон.
- 26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.
- 1 жовтня повідомили про те, що тиск у трубі стабілізували. Також стало відомо про те, що витоки газу припинилися з обох газопроводів.
- 3 жовтня повторні витоки газу з "Північного потоку -2" зафіксувала берегова охорона Швеції. Уже 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.
- 5 жовтня Росія висловила сподівання, що її долучать до розслідування вибухів на газопроводі.
- Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.
- 10 жовтня своє розслідування також розпочала Німеччина.
- 14 жовтня стало відомо, що Швеція, Данія та Німеччина не створюватимуть спільну слідчу групу для розслідування витоків на газопроводі "Північний потік".
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