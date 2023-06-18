Про це пише Swissinfo.ch.

За остаточними результатами голосування, 78,5% виборців висловили підтримку введенню нової мінімальної ставки податку. Це є шостим найвищим показником схвалення за останні 20 років у рамках всенародних голосувань у Швейцарії.

Згідно з ухваленим рішенням, Швейцарія введе свою версію глобальної угоди 2021 року, яку очолює Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). З метою забезпечення досягнення нової мінімальної ставки в 15%, влада Швейцарії впровадить "додатковий податок" на всі фірми з доходом понад 750 мільйонів євро на рік.

Зазначається, що введення мінімального податку на рівні 15% для транснаціональних компаній у Швейцарії призведе до додаткових надходжень у розмірі 2,5 млрд швейцарських франків (2,8 млрд доларів) щорічно до бюджетів. Це рішення буде реалізовано шляхом розпорядження федерального уряду, яке набуде чинності з першого січня 2024 року.