Швейцарці схвалили мінімальну ставку податку для міжнародних компаній: 78,5% підтримали законопроєкт
У Швейцарії 18 червня відбулося голосування, на якому виборці підтримали введення мінімального податку на рівні 15% для транснаціональних компаній
Про це пише Swissinfo.ch.
За остаточними результатами голосування, 78,5% виборців висловили підтримку введенню нової мінімальної ставки податку. Це є шостим найвищим показником схвалення за останні 20 років у рамках всенародних голосувань у Швейцарії.
Згідно з ухваленим рішенням, Швейцарія введе свою версію глобальної угоди 2021 року, яку очолює Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). З метою забезпечення досягнення нової мінімальної ставки в 15%, влада Швейцарії впровадить "додатковий податок" на всі фірми з доходом понад 750 мільйонів євро на рік.
Зазначається, що введення мінімального податку на рівні 15% для транснаціональних компаній у Швейцарії призведе до додаткових надходжень у розмірі 2,5 млрд швейцарських франків (2,8 млрд доларів) щорічно до бюджетів. Це рішення буде реалізовано шляхом розпорядження федерального уряду, яке набуде чинності з першого січня 2024 року.
- Парламентський комітет у Швейцарії 12 травня рекомендував дозволити реекспорт військової техніки та зброї. Проте 1 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну зброю, вироблену в Швейцарії.
- Цього ж дня швейцарський концерн Ruag офіційно звернувся до уряду з проханням дозволити експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни.
- Швейцарія має намір продати 25 зі своїх 96 списаних танків Leopard назад до Німеччини, яка є їхнім виробником. Депутати підтримали виведення їх з експлуатації.
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