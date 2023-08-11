Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що українські війська продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та 10 серпня просунулися в районі адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей.

Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що Сили оборони форсували річку Мокрі Яли та просунулися на схід до південно-західної околиці Урожайного, Волноваського району, що на межі Запорізької та Донецької областей.

В ISW зазначили, що у Генштабі України також повідомляли, що ЗСУ досягли часткових успіхів у напрямку Урожайного та на південь і південний схід від Старомайорського.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня українські бійці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

27 липня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

Станом на 9 серпня відомо, що українські Сили оборони деокупували понад 40 тис. кв. км території від російських загарбників з 24 лютого 2022 року.