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Сили оборони відбили всі атаки росіян біля Мар'їнки, наступ ворога на Бахмутському й Авдіївському напрямках успіху не мав, - Генштаб

14 червня, 2023 середа
18:55
Війна з Росією

За добу на чотирьох основних напрямках відбулося 39 бойових зіткнень Збройних Сил України та армії РФ, відбили атаки біля Мар'їнки та наступи на Бахмутському й Авдіївському напрямках

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136.

За добу ворог завдав 37 ударів з повітря, а також 32 рази обстріляв з реактивних систем наші позиції та населені місця.

Противник продовжує активність на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках - тривають бої, за добу сталося 39 бойових сутичок.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та Бударки і Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Нова Гута, Середина-Буда, Товстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля Сумської області; Карповичі, Леонівка Чернігівської області, а також Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку російська армія завдала авіаційного удару поблизу Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка, Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку рашисти намагалися наступати в районі Веселого. Завдали авіаційного удару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії поблизу Ягідного та Берхівки. Завдав авіаційних ударів біля Спірного, Роздолівки, Левадного, Краматорська, Костянтинівки й Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке, Південне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Новобахмутівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас РФ здійснила артилерійські обстріли поблизу населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку російська армія завдала авіаудару поблизу Золотої Ниви, обстріляла населені пункти Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися, обстрілює артилерією населені пункти Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар, Макарівка Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Ольгівське, Малинівка, Залізничне, Єгорівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Омельник, Степове, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Новоіванівка, Степове, Жереб’янки, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Ольгівка, Козацьке, Миколаївка, Новосілка, Тягинка, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Втрати російського війська

За добу літаки сил оборони нанесли 12 ударів по позиціях ворожого персоналу. За той самий час підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів, де були скупчені ворожі бійці, 1 зенітно-ракетну установку та 3 станції радіоелектронної боротьби армії РФ.

  • Український контрнаступ розпочався 4 червня. І цього ж дня були звільнені перші села на Запоріжжі та Донеччині. На південному фронті контрнаступ іде успішніше, однак біля Бахмута також маємо здобутки.
  • 13 червня армія РФ намагалася повернути під контроль деокуповане село Макарівка Донецької області, поряд з адміністративною межею Запорізької області.
  • Станом на ранок 14 червня представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов наголошував, що на Бердянському напрямку активні бойові дії продовжуються в районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.
  • 14 червня капітан ЗСУ 36-ї окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас зазначив, що на Приазовському напрямку Сили оборони України інтенсивно ведуть бойові дії.
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Харківщина
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