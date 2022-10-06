Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми бачили протягом останніх днів, що у ворога посипалася лінія оборони на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, що пов'язано з цілеспрямованими діями Сил оборони України та з завданням ударів по деяких напрямках. На тлі того, що у перші дні виникла дезорганізація противника завдяки діям ЗСУ, які вплинули на систему управляння противника. А з іншого боку, обвал фронту спричинив лавиноподібний відтік ворожих сил у глиб території. На разі, я думаю, що сили противника у Новій Каховці в екстреному порядку спрямовуються у північному та північно-західному напрямках для вибудовування нової лінії оборони з застосуванням всіх можливих резервів", - прокоментував військовий експерт.



Валерій Рябих додав, що противнику буде доволі тяжко зупинити активний наступ ЗСУ, тому що всі лінії постачання ворога контролюються силами оборони України. Відповідно, окупанти, які розташовані на правому березі Дніпра, можуть розраховувати лише на свої сили.

6 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області

Також в ОК"Південь" заявляють, що окупанти на Херсонщині відчувають перебої у постачанні боєприпасів та мають проблеми з логістикою через знищення Збройними Силами України транспортних артерій та складів армії РФ

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