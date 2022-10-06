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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Сили ворога з Нової Каховки спрямовуються на північний та північно-західний напрямки для вибудовування нової лінії оборони, - військовий експерт Рябих
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Сили ворога з Нової Каховки спрямовуються на північний та північно-західний напрямки для вибудовування нової лінії оборони, - військовий експерт Рябих

6 жовтня, 2022 четвер
16:34
війна з Росією

Валерій Рябих, військовий експерт, зазначив, що у ворога посипалася лінія оборони на правобережжі Херсонщини через дії ЗСУ, які спричинили дезорганізацію системи управляння противника та лавиноподібний відтік ворожих сил у глиб території

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми бачили протягом останніх днів, що у ворога посипалася лінія оборони на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, що пов'язано з цілеспрямованими діями Сил оборони України та з завданням ударів по деяких напрямках. На тлі того, що у перші дні виникла дезорганізація противника завдяки діям ЗСУ, які вплинули на систему управляння противника. А з іншого боку, обвал фронту спричинив лавиноподібний відтік ворожих сил у глиб території. На разі, я думаю, що сили противника у Новій Каховці в екстреному порядку спрямовуються у північному та північно-західному напрямках для вибудовування нової лінії оборони з застосуванням всіх можливих резервів", - прокоментував військовий експерт.

Валерій Рябих додав, що противнику буде доволі тяжко зупинити активний наступ ЗСУ, тому що всі лінії постачання ворога контролюються силами оборони України. Відповідно, окупанти, які розташовані на правому березі Дніпра, можуть розраховувати лише на свої сили.

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російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
Військові новини
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