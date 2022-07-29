English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Сім країн НАТО провели спільні повітряні навчання над Румунією

Сім країн НАТО провели спільні повітряні навчання над Румунією

29 липня, 2022 п'ятниця
18:57
Світ НАТО

Сім військово-повітряних сил Альянсу об’єднали свої літаки та наземні системи для навчання в авіапросторі Румунії, щоб провести скоординовані комбіновані навчання повітря-земля

Про це інформує Об’єднане командування Військово-повітряних сил НАТО.

Зазначається, що 28 липня повітряне командування НАТО провело динамічну дальню операцію над Румунією під контролем Об’єднаного центру повітряних операцій у Торрехоні.

До румунських винищувачів F-16 приєдналися французькі Rafale і німецькі Tornado, які були розгорнуті зі своїх баз. До них долучився винищувач ВМС США EA-18 з авіаносної ударної групи США "Гаррі Трумен", які наразі перебувають в Адріатичному морі.

Формування моделювало бойові дії з бельгійськими винищувачами F-16 та іспанськими F-18 і французькою системою ППО наземного базування SAMP/T.


"Об’єднання семи членів Альянсу для такого складного навчального заходу підкреслює здатність НАТО зосереджувати багатонаціональний вогонь і вплив повітряних, морських і сухопутних компонентів в одному і тому ж місці в той самий час, а також забезпечити здатність швидко реагувати у випадку, якщо Альянс опиниться під загрозою", - прокоментували в НАТО.

Кульмінацією заходу став обліт літаків-учасників на авіабазі Михайло Коґальнічану поблизу румунської Константи. Таким чином Альянс продемонстрував передовий багатонаціональний потенціал повітряних сил НАТО.

Як зазначають в Альянсі, навчання відповідають міжнародним законам і стандартам і не є відповіддю на поточні геополітичні події. Навчання є частиною заходів НАТО, спрямованих на захист східного флангу та забезпечення безпеки союзників у цьому регіоні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Франція
Румунія
Німеччина
Іспанія
Бельгія
НАТО
США
Велика Британiя
Читайте також:
Лавров
27 липня, 2022 середа
Британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки
Дональд Трамп
27 липня, 2022 середа
Трамп попередив, що США ризикують повторити долю СРСР
затримання, СБУ, НАБУ
27 липня, 2022 середа
Знайшли зброю, готівку та проросійські книжки: СБУ та НАБУ затримали керівника охорони народного депутата
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 41.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 липня
18:59
Міноброни збере кіберволонтерів для кращого кіберзахисту держави
В Україні проведуть Національний оборонний хакатон для згуртованішої боротьби з Росією у кіберпросторі
18:59
Ексклюзив
Білий дім
Білий дім зацікавлений у перемозі України й не вимагатиме від Зеленського прибрати Єрмака, - професор Айзенберг
18:52
окупанти Мелітополь
Окупант поскаржився дружині, що російські командири стріляють своїм солдатам по ногах, – перехоплення розвідки
18:50
На фото військові техніка ЗСУ
ЗСУ зупинили штурм окупантів на Авдіївському та Бахмутському напрямках, - Генштаб
18:47
Ексклюзив
Володимир Путін
Турки бачать у Путіні партнера, з яким треба працювати, а не злочинця, - аналітикиня Габер
18:44
#ДорогиПеремоги: Київстар, Океан Ельзи та Повернись Живим розпочали збір коштів для ЗСУ
18:34
Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн, єврейська спільнота засудила торги
18:32
Оновлено
Внаслідок ранкового ракетного удару по Краматорську загинули дві людини, п’ять осіб поранено
18:31
Таміла Ташева
У Криму Росія проводить приховану мобілізацію, призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, – Таміла Ташева
18:25
Україна офіційно скасувала угоду з Білоруссю про судноплавство річками та озерами
18:07
Косово
Частково визнане Косово забороняє вʼїзд за сербськими документами
17:56
На фото засідання уряду
Уряд дозволив банкам збільшувати ставку до 20% для кредитів на час воєнного стану
17:53
СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"
17:47
Теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, – розвідка
17:42
МЗС України
МЗС закликало Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на катування та вбивства військовополонених українців росіянами
17:41
Ексклюзив
Боєць ССО: Ми наближаємося до звільнення усіх окупованих територій 
17:39
На фото Денис Шмигаль
Найближчим часом парламент розгляне 50 євроінтеграційних законопроєктів, - Шмигаль
17:28
Чорнобильська АЕС
Як Росія поширила мережу агентів по Україні, - розслідування Reuters
17:24
вугілля поїзд
Для створення стратегічного запасу вугілля Укренерго позичить ДП "Укрвугілля" 2,5 млрд грн
17:05
Оновлено
ДНР
Росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені
17:03
Майя Санду
Молдова домовляється з Румунією про купівлю газу 
16:58
Олександр Лукашенко
Білорусь відкликала посла у Британії, звинувативши Лондон у "недружніх кроках"
16:52
Антонівський міст
Росіяни стягують гроші з херсонців за переправу через Дніпро
16:52
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
Британська розвідка пояснила, чому РФ активно залучає ПВК Вагнера до війни в Україні
16:47
Дмитро Лубінець
"Країна людожерів, які насолоджуються тортурами": ОПУ і омбудсмен про катування окупантами полоненого українця
16:44
Літаки ДП "Антонов" носитимуть імена міст-героїв України
Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші: ДП "Антонов" дало 10 літакам імена міст-героїв України
16:40
Ексклюзив
США і РФ
Визнання Росії спонсоркою тероризму - це лише політична подія: усі можливі санкції США вже запровадили, - професор Айзенберг
16:38
Ексклюзив
полон ворог
Якщо ми хочемо вбити ворога, то робимо це без звірств: Росія надіслала гірших своїх представників, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
16:32
Трегубов
"РФ переходить до тактики ІДІЛ": боєць ЗСУ Віктор Трегубов про нову інформкампанію росіян, щоб примусити українців до поступок
16:27
На фото наслідки обстрілу у Новій Каховці
У деяких селах Херсонщини не залишилося жодного вцілілого будинку, - ОВА
16:17
Крістін Ламбрехт
Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber
16:13
Верховна Рада
Відстрочка мобілізації, нові правила забудови територій, регулювання відносин на ринку газу: ВР ухвалила низку законів і постанов
16:04
Bayraktar Байрактар
Туреччина не розглядає пропозицію Путіна щодо спільного виробництва "байрактарів", - управління оборонної промисловості
15:56
Таня Файон
Очільниця МЗС Словенії Файон вважає найкращим закінченням війни перемовини, а не перемогу України
15:42
На фото відвідувачі центру
Український центр у Вільнюсі за місяць відвідало 2 тис. людей
15:41
Ексклюзив
збитий літак окупантів
Росавіація перестала залітати на територію України, тому дистанційно атакує ракетами, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
15:40
Ексклюзив
КПВВ "Оленівка"
У колоніях Оленівки перебуває понад 10 тис. маріупольців, - радник міського голови Маріуполя Андрущенко
15:32
Суддя Олександр Тупицький
Суд заочно арештував ексголову КСУ Тупицького, тепер можна організувати його екстрадицію з Австрії, - ДБР
15:27
У Харкові російські ракети частково зруйнували корпус Сільськогосподарського університету
15:20
Т-72 танк
Північна Македонія передасть Україні танки Т-72
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV