Про це інформує Об’єднане командування Військово-повітряних сил НАТО.

Зазначається, що 28 липня повітряне командування НАТО провело динамічну дальню операцію над Румунією під контролем Об’єднаного центру повітряних операцій у Торрехоні.

До румунських винищувачів F-16 приєдналися французькі Rafale і німецькі Tornado, які були розгорнуті зі своїх баз. До них долучився винищувач ВМС США EA-18 з авіаносної ударної групи США "Гаррі Трумен", які наразі перебувають в Адріатичному морі.

Формування моделювало бойові дії з бельгійськими винищувачами F-16 та іспанськими F-18 і французькою системою ППО наземного базування SAMP/T.



"Об’єднання семи членів Альянсу для такого складного навчального заходу підкреслює здатність НАТО зосереджувати багатонаціональний вогонь і вплив повітряних, морських і сухопутних компонентів в одному і тому ж місці в той самий час, а також забезпечити здатність швидко реагувати у випадку, якщо Альянс опиниться під загрозою", - прокоментували в НАТО.

Кульмінацією заходу став обліт літаків-учасників на авіабазі Михайло Коґальнічану поблизу румунської Константи. Таким чином Альянс продемонстрував передовий багатонаціональний потенціал повітряних сил НАТО.

Як зазначають в Альянсі, навчання відповідають міжнародним законам і стандартам і не є відповіддю на поточні геополітичні події. Навчання є частиною заходів НАТО, спрямованих на захист східного флангу та забезпечення безпеки союзників у цьому регіоні.

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