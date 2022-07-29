Сім країн НАТО провели спільні повітряні навчання над Румунією
Сім військово-повітряних сил Альянсу об’єднали свої літаки та наземні системи для навчання в авіапросторі Румунії, щоб провести скоординовані комбіновані навчання повітря-земля
Про це інформує Об’єднане командування Військово-повітряних сил НАТО.
Зазначається, що 28 липня повітряне командування НАТО провело динамічну дальню операцію над Румунією під контролем Об’єднаного центру повітряних операцій у Торрехоні.
До румунських винищувачів F-16 приєдналися французькі Rafale і німецькі Tornado, які були розгорнуті зі своїх баз. До них долучився винищувач ВМС США EA-18 з авіаносної ударної групи США "Гаррі Трумен", які наразі перебувають в Адріатичному морі.
Формування моделювало бойові дії з бельгійськими винищувачами F-16 та іспанськими F-18 і французькою системою ППО наземного базування SAMP/T.
"Об’єднання семи членів Альянсу для такого складного навчального заходу підкреслює здатність НАТО зосереджувати багатонаціональний вогонь і вплив повітряних, морських і сухопутних компонентів в одному і тому ж місці в той самий час, а також забезпечити здатність швидко реагувати у випадку, якщо Альянс опиниться під загрозою", - прокоментували в НАТО.
Кульмінацією заходу став обліт літаків-учасників на авіабазі Михайло Коґальнічану поблизу румунської Константи. Таким чином Альянс продемонстрував передовий багатонаціональний потенціал повітряних сил НАТО.
Як зазначають в Альянсі, навчання відповідають міжнародним законам і стандартам і не є відповіддю на поточні геополітичні події. Навчання є частиною заходів НАТО, спрямованих на захист східного флангу та забезпечення безпеки союзників у цьому регіоні.
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