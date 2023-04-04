"Символічні дії не наблизять завершення цієї війни": МЗС Угорщини про ордер суду в Гаазі на арешт Путіна
У міністерстві закордонних справ Угорщини вважають, що ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду є "символічним сигналом", проте такі кроки не наближають закінчення війни в Україні
Про це сказав заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентського державного секретаря Левенте Модьор у коментарі Суспільному.
"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок (ордер МКС на арешт Путіна, — ред.), скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", - зауважив він.
Чиновник зазначив, що Угорщина зосереджується на тому, як може надати відчутну допомогу Україні, зокрема покращити життя тих українських дітей, які відвідують державні школи в Угорщині.
"Ми зосереджені на цьому, а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз", - зауважив Модьор.
За його словами, з усіма людьми, відповідальними за воєнні злочини, мають поводитися згідно із законом.
"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни чи будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій. Скажімо, ми загалом підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", - додав угорський чиновник.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- Бразилія, яка є членом міждержавного союзу БРІКС, припустила ймовірність арешту Путіна.
- А Угорщина не заарештовуватиме Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. Будапешт уважає, що рішення про видачу ордера на арешт президента РФ сприятиме ескалації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.25
Купівля 37.25Продаж 38.11
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.05
- Актуальне
- Важливе