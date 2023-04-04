Про це сказав заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентського державного секретаря Левенте Модьор у коментарі Суспільному.

"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок (ордер МКС на арешт Путіна, — ред.), скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", - зауважив він.

Чиновник зазначив, що Угорщина зосереджується на тому, як може надати відчутну допомогу Україні, зокрема покращити життя тих українських дітей, які відвідують державні школи в Угорщині.

"Ми зосереджені на цьому, а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз", - зауважив Модьор.

За його словами, з усіма людьми, відповідальними за воєнні злочини, мають поводитися згідно із законом.

"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни чи будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій. Скажімо, ми загалом підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", - додав угорський чиновник.