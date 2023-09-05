"Ситуація напружена, але ініціатива перебуває на боці ЗСУ": військовий Федоренко про Куп'янський та Бахмутський напрямки

Про це він розповів у етері телеканалу Еспресо.

"На фронті ситуація достатньо напружена, з одного боку, але з іншого боку, можна з впевненістю казати, що ініціатива продовжує перебувати на боці Сил оборони", - зазначив він.

Куп'янський напрямок

Військовий розповів, що ворог продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, застосовуючи різну тактику: штурмує невеликими групами після проведення артпідготовки та намагається на деяких відтинках штурмувати за прикриттям броньованої техніки "хвилями".

Читайте також: Окупанти посилили обстріли цивільних населених пунктів Купʼянського району, - т.в.о.начальника РВА Канашевич

"Тобто противник спочатку застосовує групу № 1, завданням якої є розмінувати та виявити наші вогневі точки. Потім застосовує групу № 2 та групу № 3, які мають максимально наблизитися до наших позицій та спробувати "заритися" і потім уже застосовує групу 4 з більш підготовлених військовослужбовців, які мають безпосередньо штурмувати ту чи іншу позиції. Але комбінова тактика бойових дій результату противнику не дає, ЗСУ утримують всі наші позиції", - заначив Федоренко.

Бахмутський напрямок

Юрій Федоренко зазначив, що на певному відтинку фронту Силам оборони вдалося закріпитися на панівних висотах та певних плацдармах та їх утримувати.

Читайте також: Defense Express: Росія перекидає резерви з інших напрямків, щоб утримати Бахмут

"Противник має чітке завдання: проводити ударно-штурмові дії для того, щоб відбити ці позиції. Але під час таких операцій противник втрачає значну кількість штурмових груп, тому що ЗСУ не просто зайняли позиції, а змогли закріпитися так, щоб противник не міг поновити стан на положення", - наголосив військовий.