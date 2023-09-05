"Ситуація напружена, але ініціатива перебуває на боці ЗСУ": військовий Федоренко про Куп'янський та Бахмутський напрямки
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Ів. Сірка Юрій Федоренко заявив, що на Куп'янському та Бахмутському напрямках ситуація напружена, проте ініціатива перебуває на боці ЗСУ
Про це він розповів у етері телеканалу Еспресо.
"На фронті ситуація достатньо напружена, з одного боку, але з іншого боку, можна з впевненістю казати, що ініціатива продовжує перебувати на боці Сил оборони", - зазначив він.
Куп'янський напрямок
Військовий розповів, що ворог продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, застосовуючи різну тактику: штурмує невеликими групами після проведення артпідготовки та намагається на деяких відтинках штурмувати за прикриттям броньованої техніки "хвилями".
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"Тобто противник спочатку застосовує групу № 1, завданням якої є розмінувати та виявити наші вогневі точки. Потім застосовує групу № 2 та групу № 3, які мають максимально наблизитися до наших позицій та спробувати "заритися" і потім уже застосовує групу 4 з більш підготовлених військовослужбовців, які мають безпосередньо штурмувати ту чи іншу позиції. Але комбінова тактика бойових дій результату противнику не дає, ЗСУ утримують всі наші позиції", - заначив Федоренко.
Бахмутський напрямок
Юрій Федоренко зазначив, що на певному відтинку фронту Силам оборони вдалося закріпитися на панівних висотах та певних плацдармах та їх утримувати.
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"Противник має чітке завдання: проводити ударно-штурмові дії для того, щоб відбити ці позиції. Але під час таких операцій противник втрачає значну кількість штурмових груп, тому що ЗСУ не просто зайняли позиції, а змогли закріпитися так, щоб противник не міг поновити стан на положення", - наголосив військовий.
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