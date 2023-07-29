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Огляд

Скандальна дискваліфікація Харлан, українцям дозволили змагатися з росіянами (але є нюанс) та повернення футболу: огляд спорту за тиждень

Влад Дідусь
29 липня, 2023 субота
15:38
Спорт Ольга Харлан та Анна Смірнова

З 22 по 28 липня в українському спорті трапилось чимало цікавих подій. Еспресо.TV підготував огляд найголовніших новин з футболу, фехтування та інших видів спорту

Розпочинаємо з головного: українські спортсмени знову можуть змагатись з росіянами! На тижні Міністерство молоді та спорту України опублікувало новий наказ.

Проте є нюанс: можна брати участь у змаганнях, де представники РФ і Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Українці не можуть брати участь у змаганнях, де росіяни та білоруси виступають під своїм національним прапором, використовують національну символіку або висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі через дії, чи заяви.

Це означає, що Україна більше не бойкотує змагання, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі. Це обмеження діяло з квітня.

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

Скандальна дискваліфікація Ольги Харлан

Легендарна шаблістка Ольга Харлан вже відчула, як це змагатись з російськими спортсменами. На ЧС з фехтування українка перемогла Анну Смірнову, проте не потисла руку росіянці.

Смірнова, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу, але згодом Харлан отримала дискваліфікацію.

Ситуація набула дуже широкого розголосу. Ольга Харлан отримала шалену підтримку від українців, приєдналися Міноборони, політики, інші спортсмени.

А вже на наступний день FIE (Міжнародна федерація фехтування) призупинила рішення про дискваліфікацію Харлан за порушення регламенту на чемпіонаті світу.

Керівництво FIE прислухалося до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Також виконком федерації зазначив, що українка вчинила добросовісно та протягла лезо шаблі, щоб попрощатися із суперницею, за COVID-протоколом, який був чинним на момент старту ЧС. 

Водночас МОК автоматично кваліфікував українську фехтувальницю Ольгу Харлан на Олімпійські Ігри-2024.

Ольга Харлан та Анна Смірнова (праворуч)

Фото: Getty Images

В Україну повернувся футбол

Так-так, міжсезоння закінчилось, розпочався новий сезон. Перший офіційний матч, який ми побачили у виконанні української команди, будемо відверті... був жахливий.

У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" поступився грецькому "Панатінаїкосу" в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Український колектив програвав 0:3, і лише на останніх хвилинах скоротив відставання до 1:3.

Повторна зустріч відбудеться 1 серпня в Афінах.

Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос

Фото: scdnipro1.com.ua

Кращі справи у полтавської "Ворскли", яка показала характер, і на останніх хвилинах вирвала перемогу у грузинської "Діли". Українці змагаються за вихід у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференції.

Відзначимо, що перша гра між "Ворсклою" та "Ділою" відбулася у польському місті Тихи. Єврокубкові матчі в Україні проводити не можна.

"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною". У першому матчі кіпріоти перемогли з рахунком 2:1.

Матч Ворскле_ Діла

Фото: ФК Ворскла

Також стартувала Українська Прем'єр-ліга. У п'ятницю, 28 липня, вже відіграли два матчі. "Колос" та "Оболонь" зіграли внічию, а "Полісся" виявилось кращим за "Верес".

Вже сьогодні на нас чекають протистояння "Металіст 1925" - "Шахтар" і "Рух" - "Зоря".

'Оболонь' - 'Колос', УПЛ

Фото: УПЛ

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