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Ексклюзив

Скандальні викриття здійснили концептуальний переворот усередині американської адміністрації, - Піонтковський

23 вересня, 2023 субота
13:53
Світ Андрій Піонтковський

Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що викриття залаштункових "дипломатичних" переговорів з Москвою на доручення Саллівана, послабили в адміністрації США позиції прибічників так званої непоразки Росії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Промова Байдена на Генеральній Асамблеї, наступного дня ще виступ Блінкена у Раді Безпеки вразили не менше. Я вам скажу, Зеленський гарний комунікатор, і він, як і завжди, виступав чудово. Але я б сказав, що і Байден, і Блінкен його затьмарили. Тобто найемоційніші, найсильніше проукраїнські, антиросійські заяви звучали саме від американської сторони. Це розпочав Блінкен ще своєю промовою. Він сказав, що ця жахлива агресія Росії проти України не просто кидає виклик міжнародній системі безпеки – вона її зламала. Також зазначив, що ми перебуваємо у ситуації переходу від однієї ери до іншої", - прокоментував політолог.

Андрій Піонтковський додав, що це те саме, коли Черчилль у 1946 році казав, що Радянський Союз поневолює країни Східної Європи, опускає над ними знамениту "залізну завісу".

"Байден, звертаючись до Генеральної Асамблеї, сказав: "Путін за мир вимагає ціну, якою є капітуляція України, вимагає українські території, вимагає українських дітей. Якщо ми підемо йому назустріч і дозволимо розчленувати Україну, то хто з вас, звертаючись і вказуючи на всіх представників 200 держав, залишиться у безпеці, хто зможе бути впевненим у цілісності своєї держави?" До такої риторики ще жодного разу не вдавалися американські керівники. І в останньому своєму виступі у Раді Безпеки Блінкен зосередився на воєнних злочинах, які скоїв Путін в Україні, та на тому, що єдиний спосіб досягти миру – його поразка", - підкреслив аналітик.

Піонтковський резюмував, що це означає закінчення тієї дворічної боротьби американської адміністрації, за кожним етапом якої ми з вами спостерігали між прихильниками перемоги України, це Блінкен і Остін, та прибічниками так званої непоразки України, а по суті непоразки Росії, Бернсом і Салліваном.

"Нам усім здавалося, червень-липень були найважчими місяцями для України, що погляди Бернса і Саллівана перемагають. Пам’ятаєте, як міністр Кулеба попереджав нас ще на початку вересня, що восени нам доведеться витримати страшенний тиск з боку наших партнерів на користь перемир’я, припинення вогню, реальних поступок? Немає жодного тиску. А диво, яке сталося у Вашингтоні, пояснюється дуже просто: скандальне викриття залаштункових так званих дипломатичних переговорів, які десятиріччями російський агент впливу Том Грем на доручення Саллівана провадив у Москві. А з іншого боку - викриття сутності перемовин, які Бернс вів у листопаді 2021 року у Москві з Наришкіним, а потім з Путіним. Коли він обіцяв Путіну, що під час агресії РФ зробить усе, щоб Україна не завдавала ударів у відповідь по російській території. Путін, бачте, за це йому обіцяв, що агресію не поширить на країни НАТО. Ці скандальні викриття, так, різко послабили позиції Бернса й Саллівана і дали змогу Блінкену, справжньому й послідовному другу України, здійснити те, що я назвав би концептуальним переворотом усередині американської адміністрації", - пояснив публіцист.

  • Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що в Конгресі країни існує двопартійна підтримка для продовження фінансової допомоги Україні, попри значні політичні розбіжності перед закінченням фіскального року у Штатах.
  • 17 вересня Джейк Салліван провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорили низку питань, зокрема війну в Україні
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Генасамблея ООН
Джо Байден
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
НАТО
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Ентоні Блінкен
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