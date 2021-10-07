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"Схеми" оприлюднили розслідування про видачу Укрексімбанком $60 млн підприємцю з бізнесом в окупованій Горлівці

7 жовтня, 2021 четвер
23:59
Суспільство

Державний Укрексімбанк видав кредит у $60 млн компаніям підприємця Сергія Брюховецького, який, за даними журналістів проєкту "Схеми", має бізнес на окупованій Росією території Донеччини

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Рішення про кредит банк ухвалив у квітні 2021 року. Відповідно до договору, який отримали у розпорядження журналісти, кредит отримали дві компанії - ТОВ "Оптова мережа 2011" і ТОВ "Славіан". Власником обох компаній є Брюховецький. При цьому він же виступає і поручителем за договором.

За даними журналістів, Сергій Брюховецький родом із Горлівки Донецької області. У двотисячних роках Брюховецький був депутатом Горлівської міської ради від Партії регіонів. Зятем Брюховецького є чинний нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко, також родом із Донеччини.

"Схеми" з'ясували, що Брюховецький володіє бізнесом в окупованій Горлівці - має компанію "Спец-реммаш", яка з 11 грудня 2014 року зареєстрована окупантами. Крім того, компанія "Спец-реммаш" є в українському реєстрі юридичних осіб.

Джерелами даних про реєстрацію компанії окупантами "Схеми" назвали незалежних один від одного інформаторів у "фінансових органах" на окупованій території.

У документах Брюховецький значиться співвласником цієї компанії.

Компанія "Спец-реммаш" ремонтує обладнання для місцевих шахт. Послуги у неї замовляли такі підприємства: шахта "Комсомолець Донбасу", "Макіїввугілля", "Торезантрацит", "Шахта імені О.Ф. Засядька". Вони контролюються терористичною "ДНР".

За даними розслідувачів, "Спец-реммаш" тільки у 2020 році заробила понад 5 млн руб. (близько 2 млн грн на той час).

Журналісти повідомляють, що за 7 місяців 2021 року компанія "Спец-реммаш" сплатила до бюджету окупаційної адміністрації щонайменше 3,5 млн руб. (близько 1,4 млн грн).

"Схеми" намагалися зв'язатись із Брюховецьким або попросити коментар через його зятя - народного депутата Федора Христенка. Проте на зв'язок він не вийшов.

Кредит від Укрексімбанку Брюховецький отримав на придбання київського ТРЦ SkyMall, за який із 2010 року сперечалися естонський інвестор Хіллар Тедер і київський бізнесмен Андрій Адамовський. При цьому заставою по кредиту є цей самий ТРЦ.

Майновий комплекс ТРЦ неодноразово заарештовували, триває кримінальне провадження, яке веде ДБР у супроводі ОГПУ, а компанія Тедера планує вимагати у держави Україна $750 млн компенсації через Міжнародний інвестиційний суд.

"Як гарантію повернення цього кредиту кредитний комітет погоджується взяти в заставу сам ТРЦ SkyMall, за який роками точаться судові суперечки, який є об'єктом кримінальних проваджень і боротьба за який ведеться у декількох юрисдикціях. Поручителем кредиту виступає бізнесмен із Горлівки, фірма якого сплачує податки окупаційній владі - що за Кримінальним кодексом може бути оцінене як фінансування тероризму", - резюмують журналісти.

З питаннями про те, як виникла така ситуація, журналісти звернулися до голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Після цього питання Мецгер перервав інтерв'ю, на журналістів напали співробітники фінустанови, забрали у них апаратуру і намагалися знищити відеозапис інциденту.








 

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напади на журналістів
окуповані території
ДНР
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