Скільки було нападників та куль. У МВС розповіли подробиці замаху на Шефіра

З такою заявою виступив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Еспресо.TV.



"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вага і інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Їх віддали на відповідні експертизи. Це все спростить пошук правопорушника і його подільників", - сказав Єнін.



"Спроба замаху була здійснена професійно", - наголосив заступник міністра.



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За його словами, злочинці сиділи в засідці і протягом чотирьох секунд по автомобілю було випущено близько 20 куль.



"Ми маємо 15 влучень в автомобіль. Дві кулі потрапили в ногу водія. Автомобіль не був броньованим. Кулі легко пройшли через двері машини", - уточнив Євген Єнін.



"Нам вже не доводиться нікому доводити, що це була інсценізація. Ключовою метою була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія для здійснення задуманого злочину", - переконує Єнін.



Відповідаючи на уточнююче запитання, чи була це спроба зупинити транспортний засіб з метою вбивства, він відповів: "У цьому немає жодних сумнівів".

Ранком 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра.

Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.

До розслідування залучено ФБР.