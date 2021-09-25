Скільки було нападників та куль. У МВС розповіли подробиці замаху на Шефіра
Замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал. Діяв він не один
З такою заявою виступив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Еспресо.TV.
"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вага і інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Їх віддали на відповідні експертизи. Це все спростить пошук правопорушника і його подільників", - сказав Єнін.
"Спроба замаху була здійснена професійно", - наголосив заступник міністра.
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За його словами, злочинці сиділи в засідці і протягом чотирьох секунд по автомобілю було випущено близько 20 куль.
"Ми маємо 15 влучень в автомобіль. Дві кулі потрапили в ногу водія. Автомобіль не був броньованим. Кулі легко пройшли через двері машини", - уточнив Євген Єнін.
"Нам вже не доводиться нікому доводити, що це була інсценізація. Ключовою метою була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія для здійснення задуманого злочину", - переконує Єнін.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи була це спроба зупинити транспортний засіб з метою вбивства, він відповів: "У цьому немає жодних сумнівів".
- Ранком 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра.
- Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.
- Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
- За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.
- До розслідування залучено ФБР.
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