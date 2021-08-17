Слідком Білорусі відкрив справу на дівчину знайденого повішеним у Києві активіста Шишова
17 серпня білоруський режим заявив, що відкрив справу на дівчину знайденого у Києві повішеним засновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова - Божену Жолудь. Її звинувачують у закликах до протестів
Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету Білорусі.
"У серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи під посольством Білорусі в Україні, закликала до масових заворушень зі збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі", - заявили в Слідкомі.
СК Білорусі також долучив до справи відео з акції під білоруським посольством в Києві з відповідними "закликами", яке було поширене різними ЗМІ.
"На цей час дівчина визнана підозрюваною за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі. Планується проведення слідчих та процесуальних дій", - додали в Слідкомі.
За відповідною статтею можливе покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.
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- 3 серпня його знайшли повішеним у парку.
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